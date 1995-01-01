Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    2 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника
    3 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    Тест: за сколько вы бы продали футболиста?

    «Барселона» купила у «Ювентуса» Пьянича за 60 миллионов

    «Барселона» объявила о переходе полузащитника «Ювентуса» Миралема Пьянича.

    Сумма трансфера составила 60 миллионов евро плюс бонусы, которые могут принести туринскому клубу еще 5 миллионов.

    Боснийский хавбек останется в «Ювентусе» до фактического завершения сезона, после чего заключит с каталонцами четырехлетний контракт.

    Отступные в соглашении 30-летнего футболиста составят 400 миллионов евро.

    • Пьянич выступает за «Ювентус» с 2016 года.
    • В активе игрока 171 матч, 22 гола и 36 ассистов.
    • Ранее стало известно, что из «Барсы» в «Ювентус» за 72 миллиона евро переходит бразилец Артур.

    Источник: Официальный сайт «Барселоны»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:46
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2339

      KPCCSPB 7 минут назад

      Игрок то хороший, но он не усиление для Барсы сейчас, с её то проблемами.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8434

      Skull_Boy 52 минуты назад

      Сказочные долбае_бы, брать бревно за 60 и с контрактом на 4 года, слов нет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +346

      кран 1 час назад

      Странный трансфер для меня...думаю , это из-за финансового Fair Play

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      lek! 1 час назад

      Пьянич хорош но уже возрасте , не понятный трансфер .

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77444
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru