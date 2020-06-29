«Барселона» купила у «Ювентуса» Пьянича за 60 миллионов

«Барселона» объявила о переходе полузащитника «Ювентуса» Миралема Пьянича.
Сумма трансфера составила 60 миллионов евро плюс бонусы, которые могут принести туринскому клубу еще 5 миллионов.
Боснийский хавбек останется в «Ювентусе» до фактического завершения сезона, после чего заключит с каталонцами четырехлетний контракт.
Отступные в соглашении 30-летнего футболиста составят 400 миллионов евро.
- Пьянич выступает за «Ювентус» с 2016 года.
- В активе игрока 171 матч, 22 гола и 36 ассистов.
- Ранее стало известно, что из «Барсы» в «Ювентус» за 72 миллиона евро переходит бразилец Артур.
Источник: Официальный сайт «Барселоны»