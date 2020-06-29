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«Барселона» купила у «Ювентуса» Пьянича за 60 миллионов

29 июня 2020, 19:46
15

«Барселона» объявила о переходе полузащитника «Ювентуса» Миралема Пьянича.

Сумма трансфера составила 60 миллионов евро плюс бонусы, которые могут принести туринскому клубу еще 5 миллионов.

Боснийский хавбек останется в «Ювентусе» до фактического завершения сезона, после чего заключит с каталонцами четырехлетний контракт.

Отступные в соглашении 30-летнего футболиста составят 400 миллионов евро.

  • Пьянич выступает за «Ювентус» с 2016 года.
  • В активе игрока 171 матч, 22 гола и 36 ассистов.
  • Ранее стало известно, что из «Барсы» в «Ювентус» за 72 миллиона евро переходит бразилец Артур.

Источник: Официальный сайт «Барселоны»
Испания. Примера Италия. Серия А Барселона Ювентус Пьянич Миралем
Комментарии (15)
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lek!
1593449303
Пьянич хорош но уже возрасте , не понятный трансфер .
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кран
1593449955
Странный трансфер для меня...думаю , это из-за финансового Fair Play
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Skull_Boy
1593451255
Сказочные долбае_бы, брать бревно за 60 и с контрактом на 4 года, слов нет
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El_Chori
1593456034
И слава Богу! Итальянцы красавцы, отличный размен) прокатили девчонок на банане))) Не забудьте Ракитича уволить
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Dizayner
1593458615
и все таки впарили) как бы ни было выгода и все такое, но согласитесь что впарили. миралем в последнее время не тянул от слова вообще, игрок конкретно ходит пешком и все. в любом случае, удачи в Барсе
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Dgad
1593502259
60 лямов за 30 летнего..ну посмотрим посмотрим,
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zigbert
1593524727
Игрок качественный. Сумеет ли Пьянич усилить игру Барселоны? В команде и без этого со следующего сезона будут изменения.
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Hektor 84
1593529760
Не понятное руководство делает не понятные приобретения.
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dinar7777dinar
1593530203
артур не показывал ничего хорошего и травмы ! пьянич также уже второй год в ювентусе так се ! если бы и надо было менять-продавать артура то на более менее молодого. у нас и так есть ракитич видаль хотя пьянич более атакующего плана ! посмотрим.
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portero
1593596218
если будет Хави и это его пожелания это нормально, но если это Бармалей Жозеп бонусы хапает к окончанию правления.....
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