Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    2 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    3 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?

    Внесены изменения в регламент РПЛ: за две неявки на матч не будут исключать из турнира и другие пункты

    Сегодня, 29 июня, состоялось заседание Бюро Исполкома РФС, на котором были утверждены поправки в регламент российской Премьер-лиги.

    Во-первых, было решено исключить пункт, регулирующий минимальную численность заявки на матч (16 полевых и 2 вратаря) – это позволит проводить игры при меньшем количестве готовых футболистов.

    Во-вторых, временно не будет работать пункт, предполагающий исключение команды из турнира за повторную неявку на матч.

    Что касается внесения изменений в календарь чемпионата, то регламент дополнен пунктом, в котором говорится, что данный вопрос согласовывается всеми участниками соответствующих матчей и утверждается исполкомом (бюро) РФС.

    Источник: Официальный сайт РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:10
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77444
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru