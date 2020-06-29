Внесены изменения в регламент РПЛ: за две неявки на матч не будут исключать из турнира и другие пункты

Сегодня, 29 июня, состоялось заседание Бюро Исполкома РФС, на котором были утверждены поправки в регламент российской Премьер-лиги.

Во-первых, было решено исключить пункт, регулирующий минимальную численность заявки на матч (16 полевых и 2 вратаря) – это позволит проводить игры при меньшем количестве готовых футболистов.

Во-вторых, временно не будет работать пункт, предполагающий исключение команды из турнира за повторную неявку на матч.

Что касается внесения изменений в календарь чемпионата, то в РФС посчитали, что уже существующая методика принятия решения не требует дополнительных корректировок.