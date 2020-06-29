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Техническим спонсором ЦСКА со следующего сезона станет Joma

29 июня 2020, 13:39
5

ЦСКА объявил о смене технического спонсора.

Со следующего сезона экипировку для клуба будет поставлять испанский производитель Joma. Форму и спортивную одежду от этой фирмы будут носить также молодежная команда ЦСКА, игроки академии, женский клуб ЦСКА и команда армейских ветеранов.

«Сотрудничество с такой известной командой, как ПФК ЦСКА, очень вдохновляет нас. Joma твердо привержена качеству и дизайну, и теперь компания полностью сосредоточена на предоставлении высоких стандартов обслуживания ПФК ЦСКА как одному из наших флагманов в Европе», – сказал генеральный директор Joma Альберто Лопес.

В РПЛ в форме от испанской компании играет «Уфа». Также фирма сотрудничает с такими клубами, как «Вильярреал», «Сампдория», «Аталанта» и «Хоффенхайм».

  • В этом сезоне ЦСКА играет в экипировке от английского производителя Umbro.
  • Москвичи идут в турнирной таблице на пятом месте.

Источник: Официальный сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (5)
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DOCTOR PENALTY
1593431675
Парни, не забывайте только об одном: по экипировке встречают, а по ИГРЕ провожают.
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Skull_Boy
1593437410
А дальше Еrrea, Uhlsport и Patrick, в ЦСКА кризис
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кран
1593450429
Полная Jopa
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