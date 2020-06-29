Техническим спонсором ЦСКА со следующего сезона станет Joma

ЦСКА объявил о смене технического спонсора.

Со следующего сезона экипировку для клуба будет поставлять испанский производитель Joma. Форму и спортивную одежду от этой фирмы будут носить также молодежная команда ЦСКА, игроки академии, женский клуб ЦСКА и команда армейских ветеранов.

«Сотрудничество с такой известной командой, как ПФК ЦСКА, очень вдохновляет нас. Joma твердо привержена качеству и дизайну, и теперь компания полностью сосредоточена на предоставлении высоких стандартов обслуживания ПФК ЦСКА как одному из наших флагманов в Европе», – сказал генеральный директор Joma Альберто Лопес.

В РПЛ в форме от испанской компании играет «Уфа». Также фирма сотрудничает с такими клубами, как «Вильярреал», «Сампдория», «Аталанта» и «Хоффенхайм».