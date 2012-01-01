«Барселона» планирует уволить Сетьена по окончании сезона

Главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен по окончании сезона покинет свой пост.

По информации Goal.com, у 61-летнего специалиста испортились отношения с некоторыми футболистами, поэтому руководство каталонского клуба посчитало, что с ним нужно расставаться.

Сетьен может сохранить свой пост только в случае победы в Лиге чемпионов.