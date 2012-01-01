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    «Барселона» планирует уволить Сетьена по окончании сезона

    Главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен по окончании сезона покинет свой пост.

    По информации Goal.com, у 61-летнего специалиста испортились отношения с некоторыми футболистами, поэтому руководство каталонского клуба посчитало, что с ним нужно расставаться.

    Сетьен может сохранить свой пост только в случае победы в Лиге чемпионов.

    • «Барса» занимает второе место в Примере, отставая от «Реала» на два очка.
    • В 1/8 финала ЛЧ каталонцы сыграют с «Наполи» (первый матч в Италии – 1:1).
    • Сетьен возглавляет команду с января. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.

    Источник: Goal.com

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    Сегодня, 12:54
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2333

      KPCCSPB 21 минуту назад

      Да какой тренер им нужен, если гном права вечно качает, особенно при трансферах и на тренировке. Покупают звезд, а они только загинаются. Лучше бы команду на будущее без гнома подготавливали, а то потом ещё хуже дела будут

      2
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      Рейтинг: +17312

      DOCTOR PENALTY > KPCCSPB 20 секунд назад

      Гризманн сдуру перешёл к ним, теперь жрёт это говно.

      0
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      Рейтинг: +2258

      SarJr 28 минут назад

      В первую очередь надо уволить руководство и все старые бревна в составе. Тогда и политика клуба станет норм, и сетьен покажет на что может. С молодыми он работает классно, а от ленивых стариков толку уже нет при любом тренере

      0
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      Рейтинг: +1591

      Dizayner 58 минут назад

      в первую очередь уходить нужно руководству

      1
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      Рейтинг: +23

      Жорик секс обжорик 1 час назад

      Хави Эрнандэс твой выход!

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