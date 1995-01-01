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    «Чемпионат»: Гулиев получит шанс проявить себя на летних сборах «Спартака»

    Полузащитник Аяз Гулиев может при определенных условиях остаться в «Спартаке», сообщает «Чемпионат».

    По информации источника, вопрос о дальнейших перспективах 23-летнего футболиста в московском клубе будет решeн по окончании этого сезона.

    Пока тренерский штаб команды не рассчитывает на хавбека, но он получит шанс проявить себя на летних сборах.

    • В мае игрока перевели в дубль за нарушение командной дисциплины.
    • По информации «СЭ», его наказали за некорректное общение с членами тренерского штаба.
    • 23-летний Гулиев в текущем сезоне провел за «Спартак» 15 матчей и получил семь желтых карточек.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:30
    Комментарии3
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      Рейтинг: +22495

      oyabun 9 минут назад

      Не понятно, какой шанс может получить Гулиев, если даже более успешный Умяров редко получает шанс сейчас выйти на поле.

      0
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      Рейтинг: +1605

      Genz 40 минут назад

      Сейчас кинули Гулю,а предложение "проявить себя на сборах" значить приучать парня силовыми тренировками и отправить в дубль

      0
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      Рейтинг: +5906

      Литейный4 1 час назад

      Шлак покажет себя в шлаке. Гыгыгы

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