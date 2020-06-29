«Чемпионат»: Гулиев получит шанс проявить себя на летних сборах «Спартака»

Полузащитник Аяз Гулиев может при определенных условиях остаться в «Спартаке», сообщает «Чемпионат».
По информации источника, вопрос о дальнейших перспективах 23-летнего футболиста в московском клубе будет решeн по окончании этого сезона.
Пока тренерский штаб команды не рассчитывает на хавбека, но он получит шанс проявить себя на летних сборах.
- В мае игрока перевели в дубль за нарушение командной дисциплины.
- По информации «СЭ», его наказали за некорректное общение с членами тренерского штаба.
- 23-летний Гулиев в текущем сезоне провел за «Спартак» 15 матчей и получил семь желтых карточек.
Источник: «Чемпионат»