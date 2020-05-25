«СЭ»: Гулиева отправили в «Спартак-2» за некорректное общение с тренерами

Стала известна причина перевода полузащитника Аяза Гулиева в «Спартак-2».
По информации «СЭ», 23-летнего футболиста наказали таким образом за некорректное общение с членами тренерского штаба.
Сообщается, что своим поведением хавбек нарушил командную дисциплину.
- Гулиев в текущем сезоне провел 15 матчей и получил семь желтых карточек.
- В основном составе его заменит 18-летний Константин Шильцов.
- «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ по итогам 22 туров.
Источник: «Спорт-Экспресс»