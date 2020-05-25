Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «СЭ»: Гулиева отправили в «Спартак-2» за некорректное общение с тренерами

    Стала известна причина перевода полузащитника Аяза Гулиева в «Спартак-2».

    По информации «СЭ», 23-летнего футболиста наказали таким образом за некорректное общение с членами тренерского штаба.

    Сообщается, что своим поведением хавбек нарушил командную дисциплину.

    • Гулиев в текущем сезоне провел 15 матчей и получил семь желтых карточек.
    • В основном составе его заменит 18-летний Константин Шильцов.
    • «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ по итогам 22 туров.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.05.2020 19:48
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +28518

      JTherry 25 мая 2020, 22:07

      зазнался, абрек, от зарплаты в 5,6 лимонов крыша потекла...

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +798

      Соарес 25 мая 2020, 21:18

      Жизнь не учит

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24282

      DOCTOR PENALTY 25 мая 2020, 21:16

      Нахера он нужен в Спартаке-2? Отдайте его бесплатно в Грозный, дешевле обойдётся.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20840

      derrik2000 25 мая 2020, 20:54

      Кинжал, наверное, вынул из трусов и кричал "ВсЭх зарЭжу". ))

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 25 мая 2020, 20:39

      Багаж пиджака, давно пора выкинуть этот хлам

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1477

      elessar arnor 25 мая 2020, 20:18

      потому что псина

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +894

      Rabinovi_ch 25 мая 2020, 20:16

      Зачем спрашивается нужен в команде человек, от которого проблемы?
      То на красный проедет и пешеходу по лицу надает.
      То прав лишат на 4 месяца....

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > Rabinovi_ch 26 мая 2020, 00:05

      Ну если бы ещё играл как Суарес , то пусть бы даже еще и кусался )))))

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11