«СЭ»: Гулиева отправили в «Спартак-2» за некорректное общение с тренерами

Стала известна причина перевода полузащитника Аяза Гулиева в «Спартак-2».

По информации «СЭ», 23-летнего футболиста наказали таким образом за некорректное общение с членами тренерского штаба.

Сообщается, что своим поведением хавбек нарушил командную дисциплину.