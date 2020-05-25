Гулиев переведeн в «Спартак-2»

Нет у него в Спартаке доверия. Возможно надо менять команду.
«Спартак» объявил о переводе во вторую команду полузащитника Аяза Гулиева.
Причина санкций в отношении футболиста на официальном сайте клуба не указана.
В основном составе, который готовится к возобновлению сезона, Гулиева заменит Константин Шильцов.
- Ожидается, что матчи РПЛ вернутся с 21 июня.
- «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата.
- 23-летний Гулиев в текущем сезоне провел 15 матчей и получил семь желтых карточек.