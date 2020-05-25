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    Гулиев переведeн в «Спартак-2»

    «Спартак» объявил о переводе во вторую команду полузащитника Аяза Гулиева.

    Причина санкций в отношении футболиста на официальном сайте клуба не указана.

    В основном составе, который готовится к возобновлению сезона, Гулиева заменит Константин Шильцов.

    • Ожидается, что матчи РПЛ вернутся с 21 июня.
    • «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата.
    • 23-летний Гулиев в текущем сезоне провел 15 матчей и получил семь желтых карточек.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    25.05.2020 19:19
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    Комментарии16
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 26 мая 2020, 17:25

      Нет у него в Спартаке доверия. Возможно надо менять команду.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 26 мая 2020, 09:33

      Супер! И Мирзова туда же!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 25 мая 2020, 22:46

      Он принес Спартаку очень много вреда ! Гнать его подальше !

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4062

      Иван Петров 1986 25 мая 2020, 21:11

      Не понятно зачем с ним вообще контракт продлили.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6311

      порт 25 мая 2020, 20:33

      Сбитый иностранец на переходе ничему не научил? Значит сгниёт в дубле.

      0
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      Рейтинг: +20840

      derrik2000 25 мая 2020, 20:10

      Готовят к продаже обратно в Ростов: пусть там свою жену в хиджабе всем показывает и в инет её фото выкладывает.
      Нам в Спартаке ТАКОЕ без надобности.

      2
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      ...
      Рейтинг: +54695

      MaxRnD > derrik2000 25 мая 2020, 20:21

      В себе разберитесь сначала, а то у нас бывшие уголовники и наркоманы играют и вопросов к ним нет, а к вам приходят нормальные и уголовниками становятся

      7
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      Рейтинг: +20840

      derrik2000 > MaxRnD 25 мая 2020, 20:52

      Ну, вот пусть в криминальной столице Юга России с ним и разберутся.
      По понятиям.)))
      Глядишь, опять человеком станет и хиджаб с головы жены снимет, и играть будет Карпину и болелам Ростова на радость.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4424

      Oldtrafford83 > derrik2000 26 мая 2020, 08:46

      Поверь, в Ростове этот убыток тоже не нужен,поэтому ФНЛ или ПФЛ!!!

      2
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      Рейтинг: +3439

      FRZZ > derrik2000 27 мая 2020, 16:22

      Зачем писать тут о его жене, верующей женщине???

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +54695

      MaxRnD 25 мая 2020, 19:44

      Может всё-таки не кровати двигать надо ?

      5
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      Рейтинг: +3787

      Алехсбургер. > MaxRnD 25 мая 2020, 19:46

      Не,ну ковры скатывать точно надо.

      2
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      Рейтинг: +54695

      MaxRnD > Алехсбургер. 25 мая 2020, 19:50

      Лёшич, да нормально эти ковры (Гулиев, Джано) играть умеют(-ли), а Мелкадзе так тот вообще в одно лицо Тамбов тащит

      7
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      Рейтинг: +54695

      MaxRnD > Алехсбургер. 25 мая 2020, 19:56

      Как вообще можно собрать команду из игроков классом выше на голову, чем тот же Мелкадзе, и не обыгрывать команду, которую последний два раза за чемпионат обыграл считай самостоятельно ?

      6
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > MaxRnD 25 мая 2020, 20:37

      Как раз наоборот, тут фурсеток меняют, а не кровати двинают

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      Рейтинг: +3787

      Алехсбургер. > MaxRnD 26 мая 2020, 06:59

      да как два факса отослать:)
      ваще нахезать на них..
      буду за вашей "Чайкой" из Песчанокопск-сити смотреть..)
      Всё интересней.Вроде в Лигу Чемпионов хотят.

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