Гулиев переведeн в «Спартак-2»

«Спартак» объявил о переводе во вторую команду полузащитника Аяза Гулиева.

Причина санкций в отношении футболиста на официальном сайте клуба не указана.

В основном составе, который готовится к возобновлению сезона, Гулиева заменит Константин Шильцов.