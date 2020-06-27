РПЛ. «Динамо» и ЦСКА голов не забили, гости не побеждают с ноября

ЦСКА продлил безвыигрышную серию против «Динамо» до шести матчей. Последний раз ЦСКА побеждал в РПЛ в ноябре.

Для «Динамо» этот матч стал первым после возобновления РПЛ. Команда Кирилла Новикова отстает от зоны еврокубков на шесть очков.

Чемпионат России. РПЛ. 24-й тур

Динамо (Москва) – ЦСКА (Москва) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

«Динамо»: Шунин, Рыков, Морозов, Скопинцев (Плиев, 85), Ордец, Юсупов, Жоаозиньо (Комличенко, 71), Карапузов (Рауш, 58), Нойштедтер, Панченко (Филипп, 58), Игбун (Хильмарк, 85).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Набабкин, Дивеев, Щенников, Марадишвили, Обляков, Влашич, Сигурдссон (Бийол, 73), Чалов (Кучаев, 73).

Предупреждения: Панченко, 19; Рыков, 24 – Обляков, 76; Бийол, 80.

Удаления: нет – Бийол, 90+3 (вторая ж.к.).

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