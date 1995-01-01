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    РПЛ. «Динамо» и ЦСКА голов не забили, гости не побеждают с ноября

    ЦСКА продлил безвыигрышную серию против «Динамо» до шести матчей. Последний раз ЦСКА побеждал в РПЛ в ноябре.

    Для «Динамо» этот матч стал первым после возобновления РПЛ. Команда Кирилла Новикова отстает от зоны еврокубков на шесть очков.

    Чемпионат России. РПЛ. 24-й тур

    Динамо (Москва) – ЦСКА (Москва) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

    «Динамо»: Шунин, Рыков, Морозов, Скопинцев (Плиев, 85), Ордец, Юсупов, Жоаозиньо (Комличенко, 71), Карапузов (Рауш, 58), Нойштедтер, Панченко (Филипп, 58), Игбун (Хильмарк, 85).

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Набабкин, Дивеев, Щенников, Марадишвили, Обляков, Влашич, Сигурдссон (Бийол, 73), Чалов (Кучаев, 73).

    Предупреждения: Панченко, 19; Рыков, 24 – Обляков, 76; Бийол, 80.

    Удаления: нет – Бийол, 90+3 (вторая ж.к.).

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии17
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      Рейтинг: +5953

      paracetamol 6 минут назад

      Игра была равна...

      0
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      Рейтинг: +4788

      alp 13 минут назад

      еще один странный матч... почему перенесли матч с Краснодаром???

      0
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      Рейтинг: +529

      elessar arnor 42 минуты назад

      обляков выжигает центр

      0
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      Рейтинг: +39873

      portero 43 минуты назад

      хороший результат для нас и Ростова.

      1
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      Рейтинг: -314

      Аденн 49 минут назад

      к слову, бЗенит гавнопроект , Стыбд срам этим вонючкам.

      -3
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      Рейтинг: +15435

      bset 56 минут назад

      Ну что, в следующем туре Спартак нас натянет похоже)) Никакого просвета.

      1
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      Рейтинг: +1177

      CSKA57 1 час назад

      Безобразная игра!

      0
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      Рейтинг: +10444

      Garrincha58 1 час назад

      ужас играли две команды из ФНЛ

      1
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      Рейтинг: +666

      Хведя 1 час назад

      "Игра была равна, играли... сам знаешь кто".

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      Рейтинг: +1531

      _Kesh_Suntar_ 1 час назад

      А где Н'Диайе и Шкурин? Кто знает?

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      Рейтинг: +3101

      InterMilLano1908 > _Kesh_Suntar_ 1 час назад

      Шкурин травма, Ндиайе даже в молодежке не блещет

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      Рейтинг: +1531

      _Kesh_Suntar_ > InterMilLano1908 1 час назад

      Мдааа тогда очень печально! Хорошо что у нас 37 очков! Прописку следующий РПЛ сохранили!,,,

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