Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • РПЛ. «Динамо» и ЦСКА голов не забили, гости не побеждают с ноября

РПЛ. «Динамо» и ЦСКА голов не забили, гости не побеждают с ноября

27 июня 2020, 20:57
16

ЦСКА продлил безвыигрышную серию против «Динамо» до шести матчей. Последний раз ЦСКА побеждал в РПЛ в ноябре.

Для «Динамо» этот матч стал первым после возобновления РПЛ. Команда Кирилла Новикова отстает от зоны еврокубков на шесть очков.

Чемпионат России. РПЛ. 24-й тур

Динамо (Москва) – ЦСКА (Москва) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

«Динамо»: Шунин, Рыков, Морозов, Скопинцев (Плиев, 85), Ордец, Юсупов, Жоаозиньо (Комличенко, 71), Карапузов (Рауш, 58), Нойштедтер, Панченко (Филипп, 58), Игбун (Хильмарк, 85).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Набабкин, Дивеев, Щенников, Марадишвили, Обляков, Влашич, Сигурдссон (Бийол, 73), Чалов (Кучаев, 73).

Предупреждения: Панченко, 19; Рыков, 24 – Обляков, 76; Бийол, 80.

Удаления: нет – Бийол, 90+3 (вторая ж.к.).

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Динамо ЦСКА
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ruded
1593280785
что за УГ я ща смотрел?
Ответить
Skull_Boy
1593280845
Блевотина страшная и только один Влашич бегает, как ослик за морковкой
Ответить
Jhon1989
1593280854
Жалкое унылое зрелище в игре армейцев... Чем дальше тем просто тушите свет.
Ответить
cevin cigan
1593281030
Кони превратились в кобыл...........
Ответить
Garrincha58
1593281659
ужас играли две команды из ФНЛ
Ответить
CSKA57
1593282268
Безобразная игра!
Ответить
portero
1593284559
хороший результат для нас и Ростова.
Ответить
paracetamol
1593286817
Игра была равна...
Ответить
житель СПб
1593288658
ЦСКА утратил сегодня формальные шансы на чемпионство...
Ответить
zigbert
1593352429
Равная игра. У ЦСКА был активен Влашич, в Динамо можно отметить Шунина, отбившего сложный мяч.
Ответить
Главные новости
ФотоРПЛ обновила логотип в честь юбилея
12:31
2
Назначения судей на 6-й тур РПЛ
12:17
6
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
11:59
1
Подробности нового контракта Кругового с ЦСКА
11:51
1
Экс-спартаковец столкнулся с политическим ультиматумом в Армении
11:33
1
Реакция Аршавина на поражение «Зенита» от «Спартака»
11:18
7
«ПСЖ» получит за Барколя 100+20 миллионов
10:47
«Динамо» покупает игрока, водившего проституток на базу и устроившего пьяное ДТП
10:13
13
ЦСКА провалил переговоры с «Динамо Мх»
09:41
6
Игроки «Фенербахче» избили тренера «Лиона» после матча ЛЧ
09:11
3
Все новости
Все новости
Аршавин определил команду РПЛ с наибольшими шансами на титул
12:47
Реакция Аршавина на поражение «Зенита» от «Спартака»
11:18
7
Галактионов ответил на вопрос о вылете «Локомотива»
10:55
Где смотреть матч «Акрон» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 28 августа 2026
10:47
Экс-спартаковец признался, что приезжал на тренировки с похмелья и с перегаром
10:21
1
«Динамо» покупает игрока, водившего проституток на базу и устроившего пьяное ДТП
10:13
13
ФотоЧемпион в составе «Спартака» стал вратарем месяца в Первой лиге
09:51
ЦСКА провалил переговоры с «Динамо Мх»
09:41
6
Болельщицы подрались во время матча ЦСКА
09:36
2
Галактионов отреагировал на резкое заявление Аршавина в свой адрес
09:28
2
«Спартак» в шаге от продления контракта с лидером
08:58
14
Определен лучший форвард России
08:49
1
Семин назвал условие для чемпионства «Спартака»
08:17
1
В ЦСКА описали тяжелую травму Баринова двумя словами
00:33
1
ЦСКА принял решение по Абдулкадырову
00:24
4
Галактионов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:53
4
У дочери Радимова возникли проблемы в Европе
Вчера, 23:11
14
Генич объяснил, почему «Локомотив» пропустил от ЦСКА со штрафного
Вчера, 22:57
3
Точка зрения Бубнова на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:49
1
Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести
Вчера, 22:31
4
Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака»
Вчера, 21:59
27
Выбывшего до конца года Мойзеса описали двумя словами
Вчера, 21:56
1
Раскрыта причина ухода Баринова из «Локомотива»
Вчера, 21:50
7
«Есть дух игры»: экс-зенитовец не согласен с удалением Глушенкова в матче со «Спартаком»
Вчера, 21:15
4
«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»
Вчера, 20:54
4
Мнение Бубнова об отъезде Умярова и Литвинова в Европу
Вчера, 20:39
4
Орлов поставил диагноз «Зениту»
Вчера, 20:15
8
Вратарь Кабо-Верде Возинья едва не переехал в РПЛ
Вчера, 19:59
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+