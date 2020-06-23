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  • Агент Фомина: «Ведем переговоры с большими клубами из России»

Агент Фомина: «Ведем переговоры с большими клубами из России»

23 июня 2020, 00:58
8

Александр Маньяков, агент полузащитника «Уфы» Даниила Фомина, сообщил об интересе к своему клиенту со стороны российских топ-клубов.

«Когда Нобель пригласил меня в «Инсайдеры», с его легкой руки Даниила Фомина стали называть уфимским Бускетсом. Многие над этим прикалывались, но развитие карьеры Даниила демонстрирует, что эпитет совсем не пустой.

За год Фомин из игрока, на которого не рассчитывал «Краснодар», превратился в одно из открытий сезона, получил вызов в сборную России и стал системообразующим в «Уфе». В первом матче после возобновления сезона Фомин забил и отдал голевую в победной игре с «Тамбовом» (2:1).

Даниил – парень серьезный. Знает, чего хочет. Несколько европейских агентов уже звонили: спрашивают, интересно было бы ему попробовать себя за рубежом.Также ведем переговоры с некоторыми большими клубами из России. Надеюсь, в ближайшее трансферное окно Даня поменяет клуб на более статусный.

«Уфа», при всем к ней уважении, крепкая и интересная команда, с правильным позиционированием в медиа. Но учитывая скромность бюджета, бороться за высокие достижения все-таки сложно. «Уфа» – это прекрасный трамплин. Надеюсь, Даниил им воспользуется», – написал агент в своем телеграм-канале.

  • 23-летний Фомин выступает за «Уфу» с лета 2019 года.
  • В активе хавбека четыре гола и два ассиста в 24 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 2 миллиона евро.

Источник: Телеграм-канал Александра Маньякова
Россия. Премьер-лига Уфа Фомин Даниил
Комментарии (8)
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Hektor 84
1592863258
Опасная фамилия у агента
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AleSan4es
1592878073
Раз Уфа значит будет в ЦСКА....
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Бухбух
1592880936
После коронавируса больших клубов в России не останется.
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Axe111
1592889217
ТОП КЛУБЫ РОССИИ АХАХАХАХАХ
Ответить
Давид59
1592894177
Врёт, всё врёт. Цену клиенту набивает
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Garrincha58
1592909062
Фомин играет лучше Кузяева Шатова Ерохина и Сутормина а эти все игроки Зенита сколько же у них игрочишек
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Retiremen_VMF
1592909402
Странно все это. Краснодар продал, а он оказывается игрок то хороший. Может продал не Краснодар, а заинтересованное лицо имеющее допуск к селекционному отделу. И замечу, что это не первый такой подозрительный контракт.
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