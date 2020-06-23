Агент Фомина: «Ведем переговоры с большими клубами из России»

Александр Маньяков, агент полузащитника «Уфы» Даниила Фомина, сообщил об интересе к своему клиенту со стороны российских топ-клубов.

«Когда Нобель пригласил меня в «Инсайдеры», с его легкой руки Даниила Фомина стали называть уфимским Бускетсом. Многие над этим прикалывались, но развитие карьеры Даниила демонстрирует, что эпитет совсем не пустой.

За год Фомин из игрока, на которого не рассчитывал «Краснодар», превратился в одно из открытий сезона, получил вызов в сборную России и стал системообразующим в «Уфе». В первом матче после возобновления сезона Фомин забил и отдал голевую в победной игре с «Тамбовом» (2:1).

Даниил – парень серьезный. Знает, чего хочет. Несколько европейских агентов уже звонили: спрашивают, интересно было бы ему попробовать себя за рубежом.Также ведем переговоры с некоторыми большими клубами из России. Надеюсь, в ближайшее трансферное окно Даня поменяет клуб на более статусный.

«Уфа», при всем к ней уважении, крепкая и интересная команда, с правильным позиционированием в медиа. Но учитывая скромность бюджета, бороться за высокие достижения все-таки сложно. «Уфа» – это прекрасный трамплин. Надеюсь, Даниил им воспользуется», – написал агент в своем телеграм-канале.