Журналист Симонов: «Приоритетом «Локомотива» на пост тренера был Трпишовски, а не Николич. Серб – компромиссная фигура»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов рассказал, что Марко Николич не был приоритетным кандидатом «Локомотива», но его все равно назначили на пост. В конечном итоге на фигуру серба согласились все.

«Изначально на место Николича (у меня есть точная информация от источников, которым я доверяю) рассматривали Йиндршиха Трпишовски. Николич никогда не был первым кандидатом, им был именно чех. Он был чемпионом Чехии. С ним не удалось договориться.

А Николича очень активно предлагали на рынке. Его предлагал известный сербский агент, который еще Милоша Красича и Ивицу Олича в ЦСКА привозил. Также в эту историю Николича был вовлечен Тимур Гурцкая, он сопровождал ее.

Когда не договорились с Трпишовски, было несколько кандидатур. Николич оказался кандидатурой, на которую согласились все. Это была компромиссная фигура», – сообщил Симонов.