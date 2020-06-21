Журналист Симонов: «Приоритетом «Локомотива» на пост тренера был Трпишовски, а не Николич. Серб – компромиссная фигура»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов рассказал, что Марко Николич не был приоритетным кандидатом «Локомотива», но его все равно назначили на пост. В конечном итоге на фигуру серба согласились все.
«Изначально на место Николича (у меня есть точная информация от источников, которым я доверяю) рассматривали Йиндршиха Трпишовски. Николич никогда не был первым кандидатом, им был именно чех. Он был чемпионом Чехии. С ним не удалось договориться.
А Николича очень активно предлагали на рынке. Его предлагал известный сербский агент, который еще Милоша Красича и Ивицу Олича в ЦСКА привозил. Также в эту историю Николича был вовлечен Тимур Гурцкая, он сопровождал ее.
Когда не договорились с Трпишовски, было несколько кандидатур. Николич оказался кандидатурой, на которую согласились все. Это была компромиссная фигура», – сообщил Симонов.
- В 17:30 по Москве начнется матч 23-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Оренбургом».
- Николич брал чемпионаты Словении, Сербии, Венгрии.
- «Локомотив» в РПЛ идет вторым.