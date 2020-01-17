DNES: тренер «Славии» Трпишовски отказался возглавить «Локомотив»

Главный тренер пражской «Славии» Йиндржих Трпишовски отклонил предложение «Локомотива».
Предложение от московского клуба поступило чешскому специалисту несколько дней назад. «Локомотив» проявлял большой интерес к Трпишовски, но он решил продолжить работу в «Славии», – цитирует DNES своего источника.
- По итогам 19 туров «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.
- Контракт 71-летнего Юрия Семина с клубом истекает следующим летом.
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Источник: DNES
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