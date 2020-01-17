Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    2 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    3 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?

    DNES: тренер «Славии» Трпишовски отказался возглавить «Локомотив»

    Главный тренер пражской «Славии» Йиндржих Трпишовски отклонил предложение «Локомотива».

    Предложение от московского клуба поступило чешскому специалисту несколько дней назад. «Локомотив» проявлял большой интерес к Трпишовски, но он решил продолжить работу в «Славии», – цитирует DNES своего источника.

    • По итогам 19 туров «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.
    • Контракт 71-летнего Юрия Семина с клубом истекает следующим летом.

    Семин – об отставке: «Мы не будем уходить, пусть другие уходят!»

    Журналист Егоров: тренер «Славии» Трпишовски – кандидат на место Семина в «Локо»

    Источник: DNES

    DNES - одна из самых крупных ежедневных газет в Чехии. Основана в 1990 году.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.01.2020 15:37
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +15389

      DOCTOR PENALTY 14 часов назад

      Человек понимает, что больше чем Сёмин он команде дать не может.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1142

      Mister_Tomsk 14 часов назад

      ****, грузин шлюха! 100% сливает нашего Палыча! Лучше сам уйди из клуба носатая обезьяна!

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2253

      erma 14 часов назад

      Он попросил персональный поезд?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +166

      O-kolesov 15 часов назад

      РЖД мало предложило.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1149

      Semushkin Roman Valerievi 15 часов назад

      Юрий Павлович незаменим!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +608

      sined1951 16 часов назад

      Семина хотят убрать. Видно слишком упрямый и не идет на компромиссы с начальством.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11168

      vladimir-7 16 часов назад

      Подготовка по смене Семина продолжается. Видимо устал, Шпалыч.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5729

      Антибиотик > vladimir-7 12 часов назад

      Палыч готов работать, да вот только не с кем. Что игроков, что никчемного грузина менять нужно. Семин очень авторитетный мужик со связями в совдире РЖД. И грузин всеми неправдами имеет желание выгнать главного тренера, чтобы тот не мешал пилить бюджет. Была у нас конебабка, теперь пришел продолжатель её махинаций.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1592

      Давид59 16 часов назад

      Лучше Палыча есть только Палыч...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8111

      parevg > Давид59 16 часов назад

      Палычей много, шПалыч - один!!!

      7
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106855
    #2
    Chernyi Lis
    81431
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75160
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru