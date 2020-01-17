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  • DNES: тренер «Славии» Трпишовски отказался возглавить «Локомотив»

DNES: тренер «Славии» Трпишовски отказался возглавить «Локомотив»

17 января 2020, 15:37
9

Главный тренер пражской «Славии» Йиндржих Трпишовски отклонил предложение «Локомотива».

Предложение от московского клуба поступило чешскому специалисту несколько дней назад. «Локомотив» проявлял большой интерес к Трпишовски, но он решил продолжить работу в «Славии», – цитирует DNES своего источника.

  • По итогам 19 туров «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.
  • Контракт 71-летнего Юрия Семина с клубом истекает следующим летом.

Семин – об отставке: «Мы не будем уходить, пусть другие уходят!»

Журналист Егоров: тренер «Славии» Трпишовски – кандидат на место Семина в «Локо»

Источник: DNES

DNES - одна из самых крупных ежедневных газет в Чехии. Основана в 1990 году.

Россия. Премьер-лига Чехия. Синот Лига Локомотив Славия Трпишовски Йиндрших
Комментарии (9)
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Давид59
1579264916
Лучше Палыча есть только Палыч...
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vladimir-7
1579267394
Подготовка по смене Семина продолжается. Видимо устал, Шпалыч.
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sined1951
1579267867
Семина хотят убрать. Видно слишком упрямый и не идет на компромиссы с начальством.
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O-kolesov
1579270497
РЖД мало предложило.
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erma
1579271782
Он попросил персональный поезд?
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Mister_Tomsk
1579274332
****, грузин шлюха! 100% сливает нашего Палыча! Лучше сам уйди из клуба носатая обезьяна!
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DOCTOR PENALTY
1579274387
Человек понимает, что больше чем Сёмин он команде дать не может.
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muslim.kirsanov
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