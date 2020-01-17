DNES: тренер «Славии» Трпишовски отказался возглавить «Локомотив»

Человек понимает, что больше чем Сёмин он команде дать не может.
Главный тренер пражской «Славии» Йиндржих Трпишовски отклонил предложение «Локомотива».
Предложение от московского клуба поступило чешскому специалисту несколько дней назад. «Локомотив» проявлял большой интерес к Трпишовски, но он решил продолжить работу в «Славии», – цитирует DNES своего источника.
- По итогам 19 туров «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.
- Контракт 71-летнего Юрия Семина с клубом истекает следующим летом.
Семин – об отставке: «Мы не будем уходить, пусть другие уходят!»
Журналист Егоров: тренер «Славии» Трпишовски – кандидат на место Семина в «Локо»