DNES: тренер «Славии» Трпишовски отказался возглавить «Локомотив»

Главный тренер пражской «Славии» Йиндржих Трпишовски отклонил предложение «Локомотива».

Предложение от московского клуба поступило чешскому специалисту несколько дней назад. «Локомотив» проявлял большой интерес к Трпишовски, но он решил продолжить работу в «Славии», – цитирует DNES своего источника.

По итогам 19 туров «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

Контракт 71-летнего Юрия Семина с клубом истекает следующим летом.

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