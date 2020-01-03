Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Журналист Егоров: тренер «Славии» Трпишовски – кандидат на место Семина в «Локо»

Журналист Егоров: тренер «Славии» Трпишовски – кандидат на место Семина в «Локо»

3 января 2020, 19:26
19

Журналист Сергей Егоров сообщил, что главный тренер чешской «Славии» Йиндрших Трпишовски летом может возглавить «Локомотив».

«Новости вокруг «Локо» и фигуры главного тренера – футбольный рынок обсуждает возможные варианты на лето. Но в конце декабря в какой-то момент казалось, что все может быть и в январе.

Сейчас говорят о мае-июне, а фигуры называются самые разные. Назову страны: Италия, Испания и бывшая Югославия, и одну конкретную фамилию – тренер чешской «Славии». Ориентир – лето. Менять сейчас очень большой риск», – написал Егоров в телеграме.

  • По итогам 19 туров «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.
  • Из Кубка России и Лиги чемпионов команда уже вылетела.
  • Контракт 71-летнего Юрия Семина с клубом истекает следующим летом.

Семин – об отставке: «Мы не будем уходить, пусть другие уходят!»


Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Чехия. Синот Лига Локомотив Славия Семин Юрий Трпишовски Йиндрших
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1578069531
Егоров, на Геркуса работаешь?.. Никак вы не уймётесь. Зае*****ь пускать Палыча с рельсов под откос!
Ответить
Mazai-NN
1578069739
Мля я пока прочитал это имя язык чуть не поломал...
Ответить
nemolod
1578071269
До лета 2021 года Палыч отработает,а осенние неудачи-это результат летних "экономий",а как известно скупой платит дважды!
Ответить
oyabun
1578071564
От добра добра не ищут! Палыч всегда был и есть лучший тренер Локомотива! Они просто созданы друг для друга и менять Семина на кого бы то ни было равнозначно выстрелить себе в ногу.
Ответить
Etiainen
1578072585
збс т чт ндо
Ответить
mihail200606
1578074589
Сомнительно как то насчёт этого из славии...
Ответить
Серж 69
1578075397
К Сёмину отношусь с большим уважением,как по мне,то не нужно ничего менять.Что касается тренера Славии,то он,скорее всего,уровня весьма приличного,и я вполне понимаю некоторых клубных функционеров...Помню,как Славия в ЛЕ возила капитально Зенит на его поле,соотношение ударов в в створ было очень нехорошее.Там тогда Кокорин,незадолго перед своим заточением,отличился,Зенит победил,но это было совсем нелогично.Да и потом Славия играла очень неплохо с сильными соперниками,в т.ч и в Лиге чемпионов,причём не разово,а почти постоянно.Хотелось бы этого тренера и у нас увидеть,наверняка он высокого уровня,но пусть это будет не Локо,да и Палыча жалко,честно говоря,как уж ему без футбола.
Ответить
KalterJax
1578096315
Приход нового тренера ничего не исправит, а может и наоборот только хуже станет! вон как в Спартаке! в те времена когда после Палыча приходили и уходили новые тренера , кого там только не было, всех и не вспомню! а наилучшие достижения у нас были только при одном человеке , угадайте с трёх раз при ком))
Ответить
Mister_Tomsk
1578115230
не трожте Палыча! Лучше нормально на трансферы денег дайте!
Ответить
Рубинище
1578234921
3 раз на те же грабли наступать не хотят. 2 топ 4 в ЛЧ-совсем не то что Локо хочет
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+