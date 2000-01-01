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    Тест: сразись с высшим разумом

    Журналист Егоров: тренер «Славии» Трпишовски – кандидат на место Семина в «Локо»

    Журналист Сергей Егоров сообщил, что главный тренер чешской «Славии» Йиндрших Трпишовски летом может возглавить «Локомотив».

    «Новости вокруг «Локо» и фигуры главного тренера – футбольный рынок обсуждает возможные варианты на лето. Но в конце декабря в какой-то момент казалось, что все может быть и в январе.

    Сейчас говорят о мае-июне, а фигуры называются самые разные. Назову страны: Италия, Испания и бывшая Югославия, и одну конкретную фамилию – тренер чешской «Славии». Ориентир – лето. Менять сейчас очень большой риск», – написал Егоров в телеграме.

    • По итогам 19 туров «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.
    • Из Кубка России и Лиги чемпионов команда уже вылетела.
    • Контракт 71-летнего Юрия Семина с клубом истекает следующим летом.

    Семин – об отставке: «Мы не будем уходить, пусть другие уходят!»


    Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова

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    Сегодня, 19:26
    Комментарии15
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      Рейтинг: +6507

      mihail200606 9 минут назад

      Сомнительно как то насчёт этого из славии...

      0
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      Рейтинг: +1226

      Genz 32 минуты назад

      Второй год всем проигрывать в лиге чемпионов - это сумасшествие. А обыгрывать через матч колхоз в рпл с таким крепким составом сможет любой тренер в локомотиве. Гнать болезного алкаша на пенсионный заслуженный отдых

      0
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      Рейтинг: +505

      Rus9I > Genz 26 минут назад

      А ничего что Сёмин сделал этот состав? Все игроки которые пришли, почти бесплатно, это его рук дело.
      И чемпионство тоже он, когда на локо никто не ставил. А ЛЧ, это другой уровень, и судя по группе, локо явно там не на что не претендовал. При этом сыграл хорошо, хоть и занял последнее место.
      Ты сравни с Зенитом, у них точно состав не слабее, а результат такой же. Про группу куда они попали, я вообще молчу, нужно было выходить, а они обосрались.

      1
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      Рейтинг: +1008

      Etiainen 42 минуты назад

      збс т чт ндо

      0
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      Рейтинг: +693

      УхоГорлоНос 45 минут назад

      Только если Палыч устал и сам захочет уйти

      0
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      Рейтинг: +21365

      oyabun 59 минут назад

      От добра добра не ищут! Палыч всегда был и есть лучший тренер Локомотива! Они просто созданы друг для друга и менять Семина на кого бы то ни было равнозначно выстрелить себе в ногу.

      3
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      Рейтинг: +6906

      derrik2000 > oyabun 42 минуты назад

      Ему в этом году 73 будет.
      Нет, я понимаю, что если бы он свою жизнь посвятил своему же оздоровлению (не пил-не курил-избегал стрессов и т. п. ), то для ТАКОГО человека 73 - не возраст.
      Но Сёмин-то совсем в других условиях живёт - стрессы и те практически постоянно.
      Пора уже и отдохнуть и быть, например, консультантом при ГТ Локомотива.

      2
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      Рейтинг: +21365

      oyabun > derrik2000 37 минут назад

      Ну это же сам Семин будет решать когда ему на заслуженный отдых выходить, правда? Может только работа и держит человека в тонусе. А насчет консультанта при ГТ.. вспомни сколько раз Романцев был в подобной роли в Спартаке, никакого толка от этого не было.

      1
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      Рейтинг: +6906

      derrik2000 > oyabun 33 минуты назад

      То взаимоотношения Романцев и Спартак, а то Локомотив и Сёмин.
      В Спартаке хозяева то бандюк ростовский Червиченко, то Федун, а в Локомотиве, как ни крути-верти хозяин один - РЖД.
      А насчёт того, что "сам Семин будет решать когда ему на заслуженный отдых выходить, правда?" -
      конечно правда!
      Только ещё может за него решить совет директоров.

      0
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      Рейтинг: +2295

      nemolod 1 час назад

      До лета 2021 года Палыч отработает,а осенние неудачи-это результат летних "экономий",а как известно скупой платит дважды!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +145

      ZENIT****** 1 час назад

      Да х.ре.н там!Палыч Глыба!,,,только если сам не захочет.

      3
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      Рейтинг: +4678

      Mazai-NN 1 час назад

      Мля я пока прочитал это имя язык чуть не поломал...

      3
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      Рейтинг: +4620

      sssrspartak > Mazai-NN 58 минут назад

      ПРИВЕТ ДРУГУ ПО НЕСЧАСТЬЮ!ЛУЧШЕ ПАЛЫЧА ДЛЯ ЛОКО НЕТ!

      3
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      Рейтинг: +4678

      Mazai-NN > sssrspartak 7 минут назад

      Здоров дружище. Локо это Палыч а Палыч это Локо.

      0
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      Рейтинг: +15338

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Егоров, на Геркуса работаешь?.. Никак вы не уймётесь. Зае*****ь пускать Палыча с рельсов под откос!

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