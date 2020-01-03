Журналист Егоров: тренер «Славии» Трпишовски – кандидат на место Семина в «Локо»

Журналист Сергей Егоров сообщил, что главный тренер чешской «Славии» Йиндрших Трпишовски летом может возглавить «Локомотив».

«Новости вокруг «Локо» и фигуры главного тренера – футбольный рынок обсуждает возможные варианты на лето. Но в конце декабря в какой-то момент казалось, что все может быть и в январе.

Сейчас говорят о мае-июне, а фигуры называются самые разные. Назову страны: Италия, Испания и бывшая Югославия, и одну конкретную фамилию – тренер чешской «Славии». Ориентир – лето. Менять сейчас очень большой риск», – написал Егоров в телеграме.

По итогам 19 туров «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

Из Кубка России и Лиги чемпионов команда уже вылетела.

Контракт 71-летнего Юрия Семина с клубом истекает следующим летом.

Семин – об отставке: «Мы не будем уходить, пусть другие уходят!»



