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  • Семин – об отставке: «Мы не будем уходить, пусть другие уходят!»

Семин – об отставке: «Мы не будем уходить, пусть другие уходят!»

16 декабря 2019, 22:18
13

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин объяснил посыл своего обращения к болельщикам.

«Дорогие болельщики, я искренне Вами восхищаюсь, я всегда с Вами. Есть много важных факторов, которые для нас не сложились, но жизнь продолжается», – написал 72-летний специалист в инстаграме.

В комментариях к посту появились предположения, что таким образом Семин анонсировал скорый уход с поста, но тренер опроверг эти догадки.

«А чего я написал? Наоборот, я написал хорошие вещи! Важные факторы – это травмы игроков, мы играли неполным составом. И дальше мы будем лучше играть, наверное, мы будем опытнее. А вас только интересует, когда я уйду? Мы не будем уходить, пусть другие уходят!» – сказал Семин.

  • По итогам 19 туров «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.
  • Из Кубка России и Лиги чемпионов команда уже вылетела.
  • Контракт Семина с клубом истекает следующим летом.

Источник: «Спорт РБК»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
Комментарии (13)
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DOCTOR PENALTY
1576525000
Палычу ещё рано сходить с рельсов.
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tushkanlz
1576527422
время просто летит...уже 72. Юрию Семину - здоровья и активного долголетия !Правильно - «... пусть другие уходят!»
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erma
1576529162
Ну да, англичанин уходит и не прощается, еврей прощается, но не уходит, а Семин и не прощается и не уходит. Сила!
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VVM1964
1576531672
" Мы - Николай второй " , Сёмин приравнял себя к статусу императора ? ))))))))
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alex1951
1576533286
Юра,Юрочка,Юрок - ты мужик,ты молоток.... Ты не слушай никаго,пусть паравоз идет в Депо!))) ....а по весне мы поглядим ..не полутса -так куй с ним))) ps то что нет у нас футбола,ни о чем ни говорит......есть Газпром,Роснефть ,Роскосмос - на Луне футбол мы создадим....(продолжение следует)...
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Дядя Серёжа
1576545370
«Мы не будем уходить..... Он уже к себе на "МЫ"
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paracetamol
1576564013
Пока Шпалыч в око, прогресса клупа не будет. Все это старье из прошлого века ничего сделать не сможет!
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yorgenbarenz
1576564700
Сезон надо доиграть,конечно же, и взять медальку.А потом можно и на покой,исполнив на прощание: "Пришли честолюбивые кикнадзе,дай Бог им в первой лиге не играть!"
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Серж 69
1576569487
Палыч,оставайся,пусть другие уходят,Кикнадзе,например,в Грузии футбол поднимать,а ты и так на своём месте.
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zigbert
1576582253
Вот и правильно. Альтернативы все равно нет.
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