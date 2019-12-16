Семин – об отставке: «Мы не будем уходить, пусть другие уходят!»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин объяснил посыл своего обращения к болельщикам.
«Дорогие болельщики, я искренне Вами восхищаюсь, я всегда с Вами. Есть много важных факторов, которые для нас не сложились, но жизнь продолжается», – написал 72-летний специалист в инстаграме.
В комментариях к посту появились предположения, что таким образом Семин анонсировал скорый уход с поста, но тренер опроверг эти догадки.
«А чего я написал? Наоборот, я написал хорошие вещи! Важные факторы – это травмы игроков, мы играли неполным составом. И дальше мы будем лучше играть, наверное, мы будем опытнее. А вас только интересует, когда я уйду? Мы не будем уходить, пусть другие уходят!» – сказал Семин.
- По итогам 19 туров «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.
- Из Кубка России и Лиги чемпионов команда уже вылетела.
- Контракт Семина с клубом истекает следующим летом.
Источник: «Спорт РБК»