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    Семин – об отставке: «Мы не будем уходить, пусть другие уходят!»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин объяснил посыл своего обращения к болельщикам.

    «Дорогие болельщики, я искренне Вами восхищаюсь, я всегда с Вами. Есть много важных факторов, которые для нас не сложились, но жизнь продолжается», – написал 72-летний специалист в инстаграме.

    В комментариях к посту появились предположения, что таким образом Семин анонсировал скорый уход с поста, но тренер опроверг эти догадки.

    «А чего я написал? Наоборот, я написал хорошие вещи! Важные факторы – это травмы игроков, мы играли неполным составом. И дальше мы будем лучше играть, наверное, мы будем опытнее. А вас только интересует, когда я уйду? Мы не будем уходить, пусть другие уходят!» – сказал Семин.

    • По итогам 19 туров «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.
    • Из Кубка России и Лиги чемпионов команда уже вылетела.
    • Контракт Семина с клубом истекает следующим летом.

    Источник: «Спорт РБК»

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    Сегодня, 22:18
    Комментарии2
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      Рейтинг: +385

      tushkanlz 2 минуты назад

      время просто летит...уже 72. Юрию Семину - здоровья и активного долголетия !Правильно - «... пусть другие уходят!»

      0
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    • ...
      Рейтинг: +15152

      DOCTOR PENALTY 42 минуты назад

      Палычу ещё рано сходить с рельсов.

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