Семин – об отставке: «Мы не будем уходить, пусть другие уходят!»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин объяснил посыл своего обращения к болельщикам.

«Дорогие болельщики, я искренне Вами восхищаюсь, я всегда с Вами. Есть много важных факторов, которые для нас не сложились, но жизнь продолжается», – написал 72-летний специалист в инстаграме.

В комментариях к посту появились предположения, что таким образом Семин анонсировал скорый уход с поста, но тренер опроверг эти догадки.

«А чего я написал? Наоборот, я написал хорошие вещи! Важные факторы – это травмы игроков, мы играли неполным составом. И дальше мы будем лучше играть, наверное, мы будем опытнее. А вас только интересует, когда я уйду? Мы не будем уходить, пусть другие уходят!» – сказал Семин.