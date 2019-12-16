Семин: «Есть много важных факторов, которые для нас не сложились, но жизнь продолжается»

Уже много лет эти факторы не складываются. Есть один важный фактор - полное отсутствие стоящих русских игроков. На всю страну полтора игрока, вот и вся арифметика
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин опубликовал в инстаграме обращение к болельщикам.
«Дорогие болельщики, я искренне Вами восхищаюсь, я всегда с Вами. Есть много важных факторов, которые для нас не сложились, но жизнь продолжается», – написал 72-летний специалист.
- По итогам 19 туров «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.
- Из Кубка России и Лиги чемпионов команда уже вылетела.
- Контракт Семина с клубом истекает следующим летом.