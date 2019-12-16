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    Семин: «Есть много важных факторов, которые для нас не сложились, но жизнь продолжается»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин опубликовал в инстаграме обращение к болельщикам.

    «Дорогие болельщики, я искренне Вами восхищаюсь, я всегда с Вами. Есть много важных факторов, которые для нас не сложились, но жизнь продолжается», – написал 72-летний специалист.

    • По итогам 19 туров «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.
    • Из Кубка России и Лиги чемпионов команда уже вылетела.
    • Контракт Семина с клубом истекает следующим летом.

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    Публикация от text (@seminup)

    Источник: Инстаграм Юрия Семина

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    Сегодня, 20:09
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1750

      Фан666 47 минут назад

      Уже много лет эти факторы не складываются. Есть один важный фактор - полное отсутствие стоящих русских игроков. На всю страну полтора игрока, вот и вся арифметика

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