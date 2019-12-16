Семин: «Есть много важных факторов, которые для нас не сложились, но жизнь продолжается»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин опубликовал в инстаграме обращение к болельщикам.

«Дорогие болельщики, я искренне Вами восхищаюсь, я всегда с Вами. Есть много важных факторов, которые для нас не сложились, но жизнь продолжается», – написал 72-летний специалист.

По итогам 19 туров «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

Из Кубка России и Лиги чемпионов команда уже вылетела.

Контракт Семина с клубом истекает следующим летом.