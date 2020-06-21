Примера. «Атлетико» победил «Вальядолид» и поднялся на третье место, «Атлетик» всухую обыграл «Бетис» и другие результаты

Мадридский «Атлетико» в очередном туре Примеры справился с «Вальядолидом». Единственный гол забил Витоло. Мадридцы поднялись на третье место, опередив «Севилью».

В другой встрече «Атлетик» оказался сильнее «Бетиса». Идущий последним «Эспаньол» проиграл «Леванте».

Чемпионат Испании. Примера. 30-й тур

Эспаньол – Леванте – 1:3 (1:1)

Голы: 0:1 – Майорал, 14; 1:1 – Давид Лопес, 28; 1:2 – Барди, 67; 1:3 – Педроса, 87 (в свои ворота).

Атлетик – Бетис – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Мартинес, 7.

Хетафе – Эйбар – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Этебо, 30; 1:1 – Шарлес, 45+6.

Атлетико – Вальядолид – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Витоло, 81.

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