Примера. «Атлетико» победил «Вальядолид» и поднялся на третье место, «Атлетик» всухую обыграл «Бетис» и другие результаты

Мадридский «Атлетико» в очередном туре Примеры справился с «Вальядолидом». Единственный гол забил Витоло. Мадридцы поднялись на третье место, опередив «Севилью».
В другой встрече «Атлетик» оказался сильнее «Бетиса». Идущий последним «Эспаньол» проиграл «Леванте».
Чемпионат Испании. Примера. 30-й тур
Эспаньол – Леванте – 1:3 (1:1)
Голы: 0:1 – Майорал, 14; 1:1 – Давид Лопес, 28; 1:2 – Барди, 67; 1:3 – Педроса, 87 (в свои ворота).
Гол: 1:0 – Мартинес, 7.
Голы: 1:0 – Этебо, 30; 1:1 – Шарлес, 45+6.
Атлетико – Вальядолид – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Витоло, 81.
Источник: Бомбардир.ру