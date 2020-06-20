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Хетафе - Эйбар

20.06.2020, Суббота, 20:30 мск Испания. Примера, 30 тур Хетафе - Эйбар
Испания. Примера (2019/2020)
16 тур
8 декабря, воскресенье 14:00 Эйбар 0:1 Хетафе
Испания. Примера (2018/2019)
24 тур
15 февраля, пятница 23:00 Эйбар 2:2 Хетафе
2 тур
24 августа, пятница 21:15 Хетафе 2:0 Эйбар
Испания. Примера (2017/2018)
34 тур
21 апреля, суббота 14:00 Эйбар 0:1 Хетафе
15 тур
9 декабря, суббота 15:00 Хетафе 0:0 Эйбар
Испания. Примера (2015/2016)
30 тур
18 марта, пятница 22:30 Хетафе 1:1 Эйбар
11 тур
7 ноября, суббота 22:30 Эйбар 3:1 Хетафе
Испания. Примера (2014/2015)
37 тур
17 мая, воскресенье 20:00 Хетафе 1:1 Эйбар
18 тур
10 января, суббота 23:59 Эйбар 2:1 Хетафе
Испания. Кубок (2014/2015)
1/16 финала
ответный матч		 17 декабря, среда 22:00 Эйбар 1:2 Хетафе
Испания. Кубок (2014/2015)
1/16 финала
первый матч		 5 декабря, пятница 22:00 Хетафе 3:0 Эйбар
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