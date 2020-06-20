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Судьи
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде (Мадрид)

Эспаньол - Леванте

20.06.2020, Суббота, 15:00 мск Барселона, стадион Корнелья-Эль Прат Испания. Примера, 30 тур Эспаньол - Леванте
Испания. Примера (2019/2020)
10 тур
27 октября, воскресенье 18:00 Леванте 0:1 Эспаньол
Испания. Примера (2018/2019)
33 тур
21 апреля, воскресенье 13:00 Леванте 2:2 Эспаньол
4 тур
16 сентября, воскресенье 17:15 Эспаньол 1:0 Леванте
Испания. Примера (2017/2018)
27 тур
4 марта, воскресенье 14:00 Леванте 1:1 Эспаньол
8 тур
13 октября, пятница 22:00 Эспаньол 0:0 Леванте
Испания. Кубок (2017/2018)
1/8 финала
ответный матч		 11 января, четверг 21:30 Леванте 0:2 Эспаньол
Испания. Кубок (2017/2018)
1/8 финала
первый матч		 4 января, четверг 23:00 Эспаньол 1:2 Леванте
Испания. Примера (2015/2016)
33 тур
15 апреля, пятница 21:30 Леванте 2:1 Эспаньол
14 тур
7 декабря, понедельник 22:30 Эспаньол 1:1 Леванте
Испания. Кубок (2015/2016)
1/16 финала
ответный матч		 15 декабря, вторник 23:00 Эспаньол 2:1 Леванте
Испания. Кубок (2015/2016)
1/16 финала
первый матч		 3 декабря, четверг 23:00 Леванте 1:1 Эспаньол
Испания. Примера (2014/2015)
32 тур
17 апреля, пятница 21:45 Леванте 2:2 Эспаньол
13 тур
29 ноября, суббота 20:00 Эспаньол 2:1 Леванте
Испания. Примера (2013/2014)
29 тур
22 марта, суббота 21:00 Эспаньол 0:0 Леванте
10 тур
26 октября, суббота 23:59 Леванте 3:0 Эспаньол
Испания. Примера (2012/2013)
22 тур
2 февраля, суббота 23:00 Эспаньол 3:2 Леванте
3 тур
2 сентября, воскресенье 20:00 Леванте 3:2 Эспаньол
Испания. Примера (2011/2012)
25 тур
26 февраля, воскресенье 01:00 Эспаньол 1:2 Леванте
6 тур
25 сентября, воскресенье 18:00 Леванте 3:1 Эспаньол
Испания. Примера (2010/2011)
27 тур
6 марта, воскресенье 19:00 Леванте 1:0 Эспаньол
8 тур
24 октября, воскресенье 19:00 Эспаньол 2:1 Леванте
Испания. Примера (2007/2008)
35 тур
4 мая, воскресенье 19:00 Леванте 1:1 Эспаньол
16 тур
15 декабря, суббота 22:00 Эспаньол 1:0 Леванте
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 9 3 70:25 +45 87
2. Барселона 38 25 7 6 86:38 +48 82
3. Атлетико М 38 18 16 4 51:27 +24 70
4. Севилья 38 19 13 6 54:34 +20 70
5. Вильярреал 38 18 6 14 63:49 +14 60
6. Реал Сосьедад 38 16 8 14 56:48 +8 56
7. Гранада 38 16 8 14 52:45 +7 56
8. Хетафе 38 14 12 12 43:37 +6 54
9. Валенсия 38 14 11 13 46:53 -7 53
10. Осасуна 38 13 13 12 46:54 -8 52
11. Атлетик Б 38 13 12 13 41:38 +3 51
12. Леванте 38 14 7 17 47:53 -6 49
13. Вальядолид 38 9 15 14 32:43 -11 42
14. Эйбар 38 11 9 18 39:56 -17 42
15. Бетис 38 10 11 17 48:60 -12 41
16. Алавес 38 10 9 19 34:59 -25 39
17. Сельта 38 7 16 15 37:49 -12 37
18. Леганес 38 8 12 18 30:51 -21 36
19. Мальорка 38 9 6 23 40:65 -25 33
20. Эспаньол 38 5 10 23 27:58 -31 25
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