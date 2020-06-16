Мусаев официально стал главным тренером «Краснодара»

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев официально возглавил клуб.

«Накануне Мурад Олегович успешно сдал вступительный экзамен для обучения на лицензию Pro и был зачислен в академию тренерского мастерства. Сразу после этого он вступил в должность главного тренера ФК «Краснодар», – сообщает пресс-служба клуба.

36-летний тренер работает с «Краснодаром» с 2018 года.

Официально пост главного тренера «Краснодара» в этом сезоне занимал Сергей Матвеев.