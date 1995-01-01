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    Мусаев официально стал главным тренером «Краснодара»

    Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев официально возглавил клуб.

    «Накануне Мурад Олегович успешно сдал вступительный экзамен для обучения на лицензию Pro и был зачислен в академию тренерского мастерства. Сразу после этого он вступил в должность главного тренера ФК «Краснодар», – сообщает пресс-служба клуба.

    • 36-летний тренер работает с «Краснодаром» с 2018 года.
    • Официально пост главного тренера «Краснодара» в этом сезоне занимал Сергей Матвеев.

    Источник: твиттер «Краснодара»

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    Сегодня, 15:55
    Комментарии9
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      Рейтинг: +10

      GRESHNIK_HS 3 минуты назад

      КРАСАВЧИК)

      0
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      Рейтинг: +330

      А-мне-пох-Я-Был-Пьян 12 минут назад

      С Мусаевым быки достигли потолка. Больше с ним ничего не сваришь.

      1
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      Рейтинг: +3862

      sochi-2013 28 минут назад

      Яйца в другую руку переложили и все. С Мусаевым, Краснодар, так и останется СЕЛЬПОм. Для чемпионства и успехов в Европе нужен качественно другой тренер!

      0
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      Рейтинг: +936

      Алехсбургер. 1 час назад

      "не должность красит человека,а человек должность..."
      Инда взойдут озимые..
      Удачи.

      1
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      Рейтинг: +15070

      bset 1 час назад

      Разве достаточно проходить тренерскую академию, а не окончить ее и иметь лицензию Pro? А если бы врачом в больницу назначили первокурсника медучилища, который только вступительные экзамены успел сдать?

      2
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      Рейтинг: +1446

      VGreen > bset 1 час назад

      не совсем верное сравнение, так как обучение на лицензию Pro - это уже не "первый курс", а, наверно, интернатура (если оставить аналогию с мед.образованием), так как до этого они уже обучились на другие категории (A/B/C/D,) а не пришли только "после школы".
      А интерн - это уже почти врач :)

      3
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      Рейтинг: +15070

      bset > VGreen 20 минут назад

      Ну все равно он имеет хоть какой-то шанс не завершить обучение и остаться без лицензии. А тут сразу авансом ставят. Что касается интерна, его не ставят чем-то руководить и его ответственность совмещена с ответственностью его наставника. А тут полностью ответственность за результат лежит на тренере.

      P.S. Я не против Мусаева, конечно, он уже опытный и ему можно хоть щас лицензию выдать, но все равно непонятен смысл, зачем тогда нужна эта лицензия, если можно становиться главным, лишь обучаясь.

      0
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      Рейтинг: +415

      Spinorr 1 час назад

      Все! Краснодар -чемпион!

      1
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      Рейтинг: +76

      Хейтер Аларм > Spinorr 1 час назад

      по продажам беби Бон

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