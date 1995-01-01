Мусаев официально стал главным тренером «Краснодара»

КРАСАВЧИК)
Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев официально возглавил клуб.
«Накануне Мурад Олегович успешно сдал вступительный экзамен для обучения на лицензию Pro и был зачислен в академию тренерского мастерства. Сразу после этого он вступил в должность главного тренера ФК «Краснодар», – сообщает пресс-служба клуба.
- 36-летний тренер работает с «Краснодаром» с 2018 года.
- Официально пост главного тренера «Краснодара» в этом сезоне занимал Сергей Матвеев.
⚡Мурад Мусаев стал главным тренером «Краснодара».Накануне Мурад Олегович успешно сдал вступительный экзамен для обучения на лицензию Pro и был зачислен в академию тренерского мастерства.Сразу после этого он вступил в должность главного тренера ФК «Краснодар». pic.twitter.com/sPT3kyf8EB— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 16 июня 2020 г.