Мусаев официально стал главным тренером «Краснодара»

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев официально возглавил клуб.
«Накануне Мурад Олегович успешно сдал вступительный экзамен для обучения на лицензию Pro и был зачислен в академию тренерского мастерства. Сразу после этого он вступил в должность главного тренера ФК «Краснодар», – сообщает пресс-служба клуба.
- 36-летний тренер работает с «Краснодаром» с 2018 года.
- Официально пост главного тренера «Краснодара» в этом сезоне занимал Сергей Матвеев.
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Источник: твиттер «Краснодара»