Лунин: «Шел в «Реал» не для того, чтобы всю жизнь в арендах быть»

Вратарь «Реала» Андрей Лунин высказался о своем положении в мадридском клубе.

«Я шел в «Реал» не для того, чтобы всю жизнь в арендах быть, а чтобы там играть. Все покажет практика. Если клуб и тренер поверят в меня», – сказал Лунин.

«Реал» купил украинца летом 2018 года за 8,5 миллиона евро.

Сезон-2018/19 Лунин провел в аренде в «Леганесе», пропустив семь голов в семи матчах.

В первой половине нынешней кампании голкипер выступал за «Вальядолид» – один пропущенный гол в двух играх.

В январе 21-летний футболист перешел в «Реал» (Овьедо) и уже принял участие в девяти поединках, пропустив в них 10 мячей.

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