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    Лунин: «Шел в «Реал» не для того, чтобы всю жизнь в арендах быть»

    Вратарь «Реала» Андрей Лунин высказался о своем положении в мадридском клубе.

    «Я шел в «Реал» не для того, чтобы всю жизнь в арендах быть, а чтобы там играть. Все покажет практика. Если клуб и тренер поверят в меня», – сказал Лунин.

    • «Реал» купил украинца летом 2018 года за 8,5 миллиона евро.
    • Сезон-2018/19 Лунин провел в аренде в «Леганесе», пропустив семь голов в семи матчах.
    • В первой половине нынешней кампании голкипер выступал за «Вальядолид» – один пропущенный гол в двух играх.
    • В январе 21-летний футболист перешел в «Реал» (Овьедо) и уже принял участие в девяти поединках, пропустив в них 10 мячей.

    Тренер юношеской сборной Украины: «Если Зидан доверится Лунину, то Андрей сожрeт Куртуа»

    Источник: Ютуб-канал «Профутбол»

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    Сегодня, 12:59
    Комментарии3
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      Рейтинг: -196

      Igreks 2 минуты назад

      будет первым. удачи Андрею

      0
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      Рейтинг: +2191

      absent32 46 минут назад

      я думаю тебе пора от туда уезжать. при живом Куртуа, и при Зидане нет тебе там места в основе. если даже сын Зизу Лука не проходит и вынужден по арендам скитаться

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2087

      Axe111 50 минут назад

      АХАХААХАХАХАХАХ

      0
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