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    Хохлов: «В «Динамо» под меня начали копать. В клуб очень настойчиво предлагали Карреру»

    Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов рассказал, что его в команде мог заменить Массимо Каррера. Руководство отказалось от итальянца.

    «В «Динамо» была история: под меня начали копать, хотя чемпионат ещe не стартовал. Хорошо, что руководство полностью доверяло. Я переподписал контракт, а уже через месяц пошли разговоры о том, что клубу предлагают другого тренера. Да, Карреру. Сам итальянец, может, и не в курсе был, что его сватают в «Динамо» на моe место. Но предлагали очень настойчиво – несколько раз.

    Идти на живое место или сидеть без работы? Каждый решает сам. Могу про себя сказать – никогда не буду напрашиваться. Не делал этого и не стану. Противоречит всем моим принципам», – сказал Хохлов.

    • Каррера сейчас работает в АЕКе, Хохлов – нигде.
    • Хохлов тренировал «Динамо» с 2017 по 2019 год.
    • Каррера выигрывал РПЛ со «Спартаком».

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:50
    Комментарии6
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      Рейтинг: +6939

      ilichkadr 7 минут назад

      Интересно, кто же мог под тебя копать, если руководство полностью доверяло!? Не иначе как местное гестапо........

      0
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      Рейтинг: +8184

      alex1951 11 минут назад

      Все это пчёлы...типа фигня....
      Карреры .хохловы....чушь.....
      Кто еще помнит советские времена ,тот знает ,что советская футбольная школа и её тренеры - это вам не сегодняшний бордель ,где бабло выплачивают по контракту ,а не по результату!......Вам имена перечислить? Бесков....Маслов ....и пили и курили и результат давали ......а сегодня што ? Бардак ...но это не отсутствие порядка ,это такой порядок..увы(((

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      Рейтинг: +1426

      Cleaner 25 минут назад

      Копать, статью шить. Время в динамо не проходит даром.)

      0
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      Рейтинг: +1051

      Semushkin Roman Valerievi 1 час назад

      Каррера - прекрасный тренер! Но не факт что справился бы с Динамо . Новиков справляется.

      3
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      Рейтинг: +282

      NewLife 1 час назад

      Отстаньте уже от Карреры с вашими инсинуациями. У него хорошо идут дела в Греции, его везение, успешный и провальный период в Спартаке - уже история.

      1
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      Рейтинг: +6073

      Сильвербой 2 часа назад

      Дмитрий, по-моему, под тебя копали твои результаты!

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