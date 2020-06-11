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  • Хохлов: «В «Динамо» под меня начали копать. В клуб очень настойчиво предлагали Карреру»

Хохлов: «В «Динамо» под меня начали копать. В клуб очень настойчиво предлагали Карреру»

11 июня 2020, 18:50
7

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов рассказал, что его в команде мог заменить Массимо Каррера. Руководство отказалось от итальянца.

«В «Динамо» была история: под меня начали копать, хотя чемпионат ещe не стартовал. Хорошо, что руководство полностью доверяло. Я переподписал контракт, а уже через месяц пошли разговоры о том, что клубу предлагают другого тренера. Да, Карреру. Сам итальянец, может, и не в курсе был, что его сватают в «Динамо» на моe место. Но предлагали очень настойчиво – несколько раз.

Идти на живое место или сидеть без работы? Каждый решает сам. Могу про себя сказать – никогда не буду напрашиваться. Не делал этого и не стану. Противоречит всем моим принципам», – сказал Хохлов.

  • Каррера сейчас работает в АЕКе, Хохлов – нигде.
  • Хохлов тренировал «Динамо» с 2017 по 2019 год.
  • Каррера выигрывал РПЛ со «Спартаком».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Греция. Суперлига Динамо АЕК Хохлов Дмитрий Каррера Массимо
Комментарии (7)
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Сильвербой
1591890861
Дмитрий, по-моему, под тебя копали твои результаты!
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NewLife
1591891846
Отстаньте уже от Карреры с вашими инсинуациями. У него хорошо идут дела в Греции, его везение, успешный и провальный период в Спартаке - уже история.
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alex1951
1591898071
Все это пчёлы...типа фигня.... Карреры .хохловы....чушь..... Кто еще помнит советские времена ,тот знает ,что советская футбольная школа и её тренеры - это вам не сегодняшний бордель ,где бабло выплачивают по контракту ,а не по результату!......Вам имена перечислить? Бесков....Маслов ....и пили и курили и результат давали ......а сегодня што ? Бардак ...но это не отсутствие порядка ,это такой порядок..увы(((
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ilichkadr
1591898320
Интересно, кто же мог под тебя копать, если руководство полностью доверяло!? Не иначе как местное гестапо........
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zigbert
1591948158
Использовал Карреру в качестве оправдания своей неубедительной работы.
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vladimir-7
1591948711
Ни кто под Хохлова не копал, наоборот, давали возможность проявить себя как хороший тренер Динамо, но не получилось, поэтому срочно провели рокеровочку и всё.
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