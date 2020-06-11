Хохлов: «В «Динамо» под меня начали копать. В клуб очень настойчиво предлагали Карреру»

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов рассказал, что его в команде мог заменить Массимо Каррера. Руководство отказалось от итальянца.

«В «Динамо» была история: под меня начали копать, хотя чемпионат ещe не стартовал. Хорошо, что руководство полностью доверяло. Я переподписал контракт, а уже через месяц пошли разговоры о том, что клубу предлагают другого тренера. Да, Карреру. Сам итальянец, может, и не в курсе был, что его сватают в «Динамо» на моe место. Но предлагали очень настойчиво – несколько раз.

Идти на живое место или сидеть без работы? Каждый решает сам. Могу про себя сказать – никогда не буду напрашиваться. Не делал этого и не стану. Противоречит всем моим принципам», – сказал Хохлов.