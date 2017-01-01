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    «ПСЖ» может побороться с «Реалом» за Камавинга

    Полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга заинтересовал еще один клуб.

    По информации RMC Sport, «ПСЖ» изучает возможность подписания 17-летнего футболиста этим летом.

    Парижане могут опередить других претендентов на хавбека, поскольку во Франции трансферное окно уже открылось, а общеевропейское – пока нет.

    Ранее сообщалось, что Камавинга также привлек внимание «Реала», «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед».

    Журналист Николо Скира утверждает, что «Ренн» требует за своего игрока 80 миллионов евро.

    В текущем сезоне француз провел 36 матчей, забил один гол и сделал два ассиста.

    Источник: RMC Sport

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