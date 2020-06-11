«ПСЖ» может побороться с «Реалом» за Камавинга

Полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга заинтересовал еще один клуб.

По информации RMC Sport, «ПСЖ» изучает возможность подписания 17-летнего футболиста этим летом.

Парижане могут опередить других претендентов на хавбека, поскольку во Франции трансферное окно уже открылось, а общеевропейское – пока нет.

Ранее сообщалось, что Камавинга также привлек внимание «Реала», «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед».

Журналист Николо Скира утверждает, что «Ренн» требует за своего игрока 80 миллионов евро.

В текущем сезоне француз провел 36 матчей, забил один гол и сделал два ассиста.