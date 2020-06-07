Скира: «Реал» находится в продвинутых переговорах по Камавинге. «Ренн» просит 80 миллионов»

Мадридский «Реал» ведет переговоры о трансфере полузащитника «Ренна» Эдуардо Камавинги. Есть вероятность, что 17-летний игрок следующий сезон проведет во Франции.

«Реал» в продвинутых переговорах с агентом Камавинги. Речь идет о пятилетнем контракте. «Ренн» просит 80 миллионов евро и хочет оставить игрока в аренде на следующий сезон. Также в футболисте заинтересован «Манчестер Юнайтед», – пишет инсайдер Николо Скира.