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    Скира: «Реал» находится в продвинутых переговорах по Камавинге. «Ренн» просит 80 миллионов»

    Мадридский «Реал» ведет переговоры о трансфере полузащитника «Ренна» Эдуардо Камавинги. Есть вероятность, что 17-летний игрок следующий сезон проведет во Франции.

    «Реал» в продвинутых переговорах с агентом Камавинги. Речь идет о пятилетнем контракте. «Ренн» просит 80 миллионов евро и хочет оставить игрока в аренде на следующий сезон. Также в футболисте заинтересован «Манчестер Юнайтед», – пишет инсайдер Николо Скира.

    • Рыночная стоимость Камавинга – 37,5 миллиона евро.
    • В сезоне-2019/20 игрок провел за «Ренн» 36 матчей, забил один гол и сделал два ассиста.
    • «Ренн» в следующем сезоне выступит в Лиге чемпионов.

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (71,3 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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    Сегодня, 08:26
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3207

      Hektor 84 1 час назад

      Этот Скира типа Арустамяна

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