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    Щенников в Москве перенес операцию на правой кисти

    Защитник ЦСКА Георгий Щенников был прооперирован в Москве в связи с травмой, полученной на прошлой неделе. Когда игрок восстановится, станет известно позднее.

    «Защитник ПФК ЦСКА во время пятничной тренировки получил травму — перелом четвертой пястной кости правой кисти со смещением.

    В понедельник в одной из московских клиник ему было проведено оперативное лечение», – информирует пресс-служба ЦСКА.

    • Щенников всю карьеру проводит в ЦСКА.
    • В сезоне РПЛ он провел два матча.
    • ЦСКА в таблице идет пятым.

    Источник: официальный сайт ЦСКА

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +729

      кто там 33 минуты назад

      Как с кровати не сломав себе что нибудь ещё они встают?

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