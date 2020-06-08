Щенников в Москве перенес операцию на правой кисти

Защитник ЦСКА Георгий Щенников был прооперирован в Москве в связи с травмой, полученной на прошлой неделе. Когда игрок восстановится, станет известно позднее.
«Защитник ПФК ЦСКА во время пятничной тренировки получил травму — перелом четвертой пястной кости правой кисти со смещением.
В понедельник в одной из московских клиник ему было проведено оперативное лечение», – информирует пресс-служба ЦСКА.
- Щенников всю карьеру проводит в ЦСКА.
- В сезоне РПЛ он провел два матча.
- ЦСКА в таблице идет пятым.
Источник: официальный сайт ЦСКА