Лисакович – лучший игрок чемпионата Белоруссии в мае. Им интересуются ЦСКА и «Урал»

Нападающий солигорского «Шахтера» Виталий Лисакович признан лучшим игроком чемпионата Белоруссии по итогам мая.

Помимо 22-летнего форварда на награду претендовали Игорь Стасевич (БАТЭ), Гегам Кадимян («Неман») и Фелипе Велозу («Торпедо-БелАЗ»).

Лисакович набрал в голосовании среди СМИ 41 из 48 возможных баллов.

В мае игрок «Шахтера» забил четыре гола и сделал два ассиста в пяти матчах чемпионата.

По информации журналиста Сергея Егорова, интерес к белорусу проявляют ЦСКА и «Урал».