На стадионе «Атлетика» зажгли надпись в честь завершившего карьеру Адуриса

«Атлетик» поблагодарил нападающего Арица Адуриса, который решил завершить карьеру.

«Сан-Мамес» загорается, чтобы попрощаться с нашей легендой – Арицом Адурисом. Спасибо, Ариц!», – говорится в публикации клуба в твиттере.

В прикрепленном видео благодарственная надпись загорается на домашнем стадионе команды из Бильбао «Сан-Мамес».

В течение карьеры форвард выступал за «Аурреру», «Атлетик» (трижды), «Бургос», «Вальядолид», «Мальорку» и «Валенсию».

За сборную Испании игрок провел 10 матчей и забил два гола.

Адурис выиграл только один трофей – Суперкубок Испании в 2015 году. Является двукратным лучшим бомбардиром Лиги Европы (сезоны 2015/16 и 2017/18).