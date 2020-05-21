На стадионе «Атлетика» зажгли надпись в честь завершившего карьеру Адуриса

«Атлетик» поблагодарил нападающего Арица Адуриса, который решил завершить карьеру.
«Сан-Мамес» загорается, чтобы попрощаться с нашей легендой – Арицом Адурисом. Спасибо, Ариц!», – говорится в публикации клуба в твиттере.
В прикрепленном видео благодарственная надпись загорается на домашнем стадионе команды из Бильбао «Сан-Мамес».
- В течение карьеры форвард выступал за «Аурреру», «Атлетик» (трижды), «Бургос», «Вальядолид», «Мальорку» и «Валенсию».
- За сборную Испании игрок провел 10 матчей и забил два гола.
- Адурис выиграл только один трофей – Суперкубок Испании в 2015 году. Является двукратным лучшим бомбардиром Лиги Европы (сезоны 2015/16 и 2017/18).
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Источник: Официальный твиттер «Атлетика»