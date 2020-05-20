39-летний форвард «Атлетика» Адурис завершил карьеру

Нападающий «Атлетика» Ариц Адурис объявил о завершении карьеры футболиста.

39-летний испанец – лучший бомбардир баскского клуба в XXI веке. Адурис провел за «Атлетик» 407 матчей, в которых забил 172 гола. В списке лучших бомбардиров в истории клуба форвард занимает шестое место.

Помимо «Атлетика», Адурис играл в «Мальорке», «Валенсии», «Вальядолид», «Аурреру» и «Бургос». В составе сборной Испании футболист сыграл 13 матчей, забив два мяча.