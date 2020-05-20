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    39-летний форвард «Атлетика» Адурис завершил карьеру

    Нападающий «Атлетика» Ариц Адурис объявил о завершении карьеры футболиста.

    39-летний испанец – лучший бомбардир баскского клуба в XXI веке. Адурис провел за «Атлетик» 407 матчей, в которых забил 172 гола. В списке лучших бомбардиров в истории клуба форвард занимает шестое место.

    Помимо «Атлетика», Адурис играл в «Мальорке», «Валенсии», «Вальядолид», «Аурреру» и «Бургос». В составе сборной Испании футболист сыграл 13 матчей, забив два мяча.

    Источник: Официальный сайт «Атлетика»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1203

      FENIX-SL 18 минут назад

      да ладно?
      он бы еще столько же играл сколько живет
      крутой мужик

      0
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      Рейтинг: +9979

      Cules2013 45 минут назад

      поготьте, а как же финал кубка?

      0
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