Селюк – об Уткине: «Многие журналисты связаны с «Локомотивом». Если он не будет защищать Кикнадзе и совет директоров, его лишат определенных привилегий»

Агент Дмитрий Селюк выразил позицию, что видеоблогер Василий Уткин связан с «Локомотивом» и поэтому оправдывает непродление контракта с главным тренером Юрием Семиным. 1 июня команду возглавит Марко Николич.

«Дело в том, что многие журналисты, некоторые люди, связаны с футболом и «Локомотивом», некоторые бизнесы связаны с «Локомотивом». Человеку, который пересекается по определeнным вещам с «Локомотивом», сложно ругать клуб, показывая объективную ситуацию. Почему? Потому что его могут лишить определeнных привилегий. Василий просто постарается защищать Василия Кикнадзе и совет директоров», – считает Селюк.