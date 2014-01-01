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    Селюк – об Уткине: «Многие журналисты связаны с «Локомотивом». Если он не будет защищать Кикнадзе и совет директоров, его лишат определенных привилегий»

    Агент Дмитрий Селюк выразил позицию, что видеоблогер Василий Уткин связан с «Локомотивом» и поэтому оправдывает непродление контракта с главным тренером Юрием Семиным. 1 июня команду возглавит Марко Николич.

    «Дело в том, что многие журналисты, некоторые люди, связаны с футболом и «Локомотивом», некоторые бизнесы связаны с «Локомотивом». Человеку, который пересекается по определeнным вещам с «Локомотивом», сложно ругать клуб, показывая объективную ситуацию. Почему? Потому что его могут лишить определeнных привилегий. Василий просто постарается защищать Василия Кикнадзе и совет директоров», – считает Селюк.

    • Агент считает уход Семина позором.
    • «Локомотив» выиграл с Семиным 13 трофеев, в том числе, три чемпионата России.
    • В РПЛ клуб идет на втором месте.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:17
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +3021

      морозз 46 минут назад

      Вася сам по себе и ему пох кого критиковать, так что Селюк руки прочь от Василия!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1116

      Retiremen_VMF 53 минуты назад

      Наверное они связан не только с Локо. Там объективности вообще маловато во всех его высказывания. Но что можно поделать, в последнее время все журналисты с кем то связаны, потому такие новости и читаем.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1370

      Genz 1 час назад

      Селюк, новое не открыл
      Профессия журналист в России обязывает работать на то, или иное лицо.

      2
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