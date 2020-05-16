Высшая лига. Действующий чемпион «Динамо-Брест» уступил «Энергетику-БГУ», «Шахтер» победил «Славию»

В девятом туре чемпионата Белоруссии брестское «Динамо» потерпело очередное поражение. Единственный гол у гостей забил экс-игрок «Рубина» Сергей Кисляк.

В другой встрече «Шахтер» из Солигорска оказался сильнее «Славии». Хозяева на три очка отстают от зоны еврокубков.

Чемпионат Белоруссии. Высшая лига. 9-й тур

Энергетик-БГУ – Динамо-Брест – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Бакич, 40; 2:0 – Юдчиц, 47; 2:1 – Кисляк, 90+4.

Шахтер – Славия – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Лисакович, 30; 2:0 – Баланович, 87.

Удаления: нет – Малькевич, 72 (вторая ж.к.).

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