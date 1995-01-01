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    Высшая лига. Действующий чемпион «Динамо-Брест» уступил «Энергетику-БГУ», «Шахтер» победил «Славию»

    В девятом туре чемпионата Белоруссии брестское «Динамо» потерпело очередное поражение. Единственный гол у гостей забил экс-игрок «Рубина» Сергей Кисляк.

    В другой встрече «Шахтер» из Солигорска оказался сильнее «Славии». Хозяева на три очка отстают от зоны еврокубков.

    Чемпионат Белоруссии. Высшая лига. 9-й тур

    Энергетик-БГУ – Динамо-Брест – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Бакич, 40; 2:0 – Юдчиц, 47; 2:1 – Кисляк, 90+4.

    Шахтер – Славия – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Лисакович, 30; 2:0 – Баланович, 87.

    Удаления: нет – Малькевич, 72 (вторая ж.к.).

    Календарь Высшей лиги

    Турнирная таблица Высшей лиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +550

      Граф2019 2 часа назад

      беларуская лига - супер пупер труля-ля...

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