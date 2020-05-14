Уткин: «Думаю, Семин будет ждать и надеяться на неудачи Николича»

Журналист и видеоблогер Василий Уткин порассуждал об уходе Юрия Семина с поста главного тренера «Локомотива».

«Думаю, что Юрий Павлович далеко не уйдeт. Будет ждать и надеяться на неудачи своего преемника (Марко Николича – примечание «Бомбардира»). Кто знает, может Сeмина позовут в «Локомотив» снова. Рано или поздно такая ситуация возникнет.

Говорят, что Сeмин – русский Алекс Фергюсон. Но это глубоко ошибочное сравнение. Всe, что сделал Фергюсон, было подчинено успеху клуба. И мы знаем, что Фергюсон очень долго готовился к уходу из «Манчестер Юнайтед» и длительное время выбирал момент, чтобы клубу это не доставило проблем.

Уход Сeмина из «Локомотива» – это всегда проблема. Всегда напряжение. Юрий Павлович всегда думает о себе. Я не скажу, что это плохо, просто сравнивать с Фергюсоном его не нужно. Фергюсон длительное время искал себе преемника. Сeмин никогда не был озабочен поисками сменщика. Это не мои рассуждения, так показала жизнь», – сказал Уткин.

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