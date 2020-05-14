Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Уткин: «Думаю, Семин будет ждать и надеяться на неудачи Николича»

Уткин: «Думаю, Семин будет ждать и надеяться на неудачи Николича»

14 мая 2020, 23:55
5

Журналист и видеоблогер Василий Уткин порассуждал об уходе Юрия Семина с поста главного тренера «Локомотива».

«Думаю, что Юрий Павлович далеко не уйдeт. Будет ждать и надеяться на неудачи своего преемника (Марко Николича – примечание «Бомбардира»). Кто знает, может Сeмина позовут в «Локомотив» снова. Рано или поздно такая ситуация возникнет.

Говорят, что Сeмин – русский Алекс Фергюсон. Но это глубоко ошибочное сравнение. Всe, что сделал Фергюсон, было подчинено успеху клуба. И мы знаем, что Фергюсон очень долго готовился к уходу из «Манчестер Юнайтед» и длительное время выбирал момент, чтобы клубу это не доставило проблем.

Уход Сeмина из «Локомотива» – это всегда проблема. Всегда напряжение. Юрий Павлович всегда думает о себе. Я не скажу, что это плохо, просто сравнивать с Фергюсоном его не нужно. Фергюсон длительное время искал себе преемника. Сeмин никогда не был озабочен поисками сменщика. Это не мои рассуждения, так показала жизнь», – сказал Уткин.

Агент Селюк – об уходе Семина: «Это позор российского футбола. Коррупция победила честь и достоинство»

Смородская: «Семин мог уйти красиво, но не захотел. Ждал, когда примут решение за него»

Газзаев – о смене тренера в «Локомотиве»: «Пригласили вместо Семина человека непонятно откуда. Нет слов!»

Мещеряков – об уходе Семина: «Это в идеальном футбольном мире тренера оценивают только по результату»

Сычeв – об уходе Семина из «Локомотива»: «Не хочу верить, что сегодня ушла эпоха длиною в 25 лет»

Геркус – об уходе Семина из «Локомотива»: «Это неуважение к фанатам и демонстративное пренебрежение футбольными ценностями»

Источник: Ютуб-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий Уткин Василий
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
GreyDM
1589501305
да не будет он ждать ничего, мне кажется. Если у Шпалыча есть ещё желание работать,то по профессии он себе работу без проблем найдёт. а руководству локо это всё ещё аукнется.
Ответить
Danish Dynamite
1589521722
Ну так и Локомотив близко тоже не МЮ, хоть там и верхушка с акционерами тухлая...
Ответить
general.lizyukov
1589523733
А ты дай Палычу 20 лет и те же права, что и у сэра Алекса в МЮ - тогда посмотрим, как он себя поведёт. В России тренер чаще всего временщик, который до поры до времени сидит и ждёт. Никаких долгосрочных планов и перспектив, никаких стратегий. Просто дали порулить на время, а выкинуть в любой момент могут, даже с успешными результатами.
Ответить
Retiremen_VMF
1589537322
А Вася всех под свою гребенку гребет. Палыч за свою футбольную карьеру столько хороших дел переделал,что тебе своего говна царапать не перецарапать за 3 жизни!!!
Ответить
Главные новости
Скандал в «Зените», Пруцев может уйти в ЦСКА, Адамов – в «Селтик», решение по Гонду и другие новости
00:59
Все 36 участников общего этапа Лиги чемпионов
00:41
1
Примера. «Реал» стартовал с разгрома «Сосьедада» (4:1), у Мбаппе хет-трик
Вчера, 23:59
У дочери Радимова возникли проблемы в Европе
Вчера, 23:11
2
Точка зрения Бубнова на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:49
Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести
Вчера, 22:31
1
Фото«Манчестер Сити» продал игрока за 50 миллионов
Вчера, 22:17
Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака»
Вчера, 21:59
13
Раскрыта причина ухода Баринова из «Локомотива»
Вчера, 21:50
5
«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»
Вчера, 20:54
4
Все новости
Все новости
В ЦСКА описали тяжелую травму Баринова двумя словами
00:33
ЦСКА принял решение по Абдулкадырову
00:24
1
Галактионов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:53
1
Генич объяснил, почему «Локомотив» пропустил от ЦСКА со штрафного
Вчера, 22:57
Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести
Вчера, 22:31
1
Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака»
Вчера, 21:59
13
Выбывшего до конца года Мойзеса описали двумя словами
Вчера, 21:56
1
Раскрыта причина ухода Баринова из «Локомотива»
Вчера, 21:50
5
«Есть дух игры»: экс-зенитовец не согласен с удалением Глушенкова в матче со «Спартаком»
Вчера, 21:15
3
«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»
Вчера, 20:54
4
Мнение Бубнова об отъезде Умярова и Литвинова в Европу
Вчера, 20:39
2
Орлов поставил диагноз «Зениту»
Вчера, 20:15
6
Вратарь Кабо-Верде Возинья едва не переехал в РПЛ
Вчера, 19:59
3
ЦСКА выступил с важным анонсом
Вчера, 19:41
1
В ЦСКА прокомментировали информацию об отказе от 30 миллионов за Кисляка
Вчера, 19:29
Реакция ЦСКА на инсайд о предстоящей трате 35 миллионов на трансферы
Вчера, 19:09
Полузащитник «Спартака» может уйти в ЦСКА
Вчера, 18:57
9
Клуб РПЛ планирует потратить 35 миллионов до конца окна
Вчера, 18:41
3
«Матч ТВ» покажет только одну игру 6-го тура РПЛ
Вчера, 18:25
21
Семшов вынес вердикт своей бывшей команде
Вчера, 18:09
Определен лидер ЦСКА в отсутствие Акинфеева
Вчера, 17:53
«Динамо» близко к «топ-приобретению»
Вчера, 17:31
4
Подробности переговоров ЦСКА и «Динамо Мх» по Аззи
Вчера, 17:21
1
ЦСКА принял окончательное решение по Гонду
Вчера, 17:07
9
Боярский оценил уровень «Зенита» для еврокубков
Вчера, 16:44
7
Гендиректор «Динамо» объяснил позицию клуба по отъезду Тюкавина в Европу
Вчера, 16:26
Вратарь «Зенита» может перейти в «Селтик»
Вчера, 16:17
5
Галактионова перестали звать на заседания по трансферам в «Локомотиве»
Вчера, 16:08
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+