Мещеряков – об уходе Семина: «Это в идеальном футбольном мире тренера оценивают только по результату»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков ответил на вопросы о решении не продлевать контракт с бывшим главным тренером команды Юрием Семиным.

– Прежде всего, хочу всем объяснить следующее. У Юрия Павловича заканчивается контракт. «Локомотив» ни на йоту не отступил от этого соглашения. Так что вопрос о прерывании контракта здесь не уместен. Так? Второе. Никаких условий продления в контракте не прописано. И главный тренер его подписал. Так что с юридической точки зрения да и с точки зрения нормальных отношений, претензий, считаю, здесь быть не может. С 1 июня подписывается новый контракт. И мы соответственно рассматриваем различные варианты, встаем перед определенными вызовами.

– Какими?

– Совет директоров оценивал очень много аспектов. Временные, организационные, спортивные, финансовые и так далее. Клуб стоит перед новым этапом развития в очень тяжелых условиях. Исходя из этого, оценив различные факторы и прежде всего то, что придется опираться на собственные силы и максимально задействовать внутренние резервы, мы рассмотрели несколько кандидатур и решили заключить контракт с другим тренером. Не с Юрием Палычем Семиным.

– Но как можно не продлить контракт с Семиным, который идет на втором месте? Разве не спортивный результат ставится во главу угла при оценке работы тренера?

– Это в идеальном футбольном мире тренера оценивают только по результату.

– И все-таки? Разве результаты Семина – не главный аргумент?

– Спортивные результаты оценивали наряду с другими факторами.

– И вы уверены, что Николич повторит успехи Семина?

– Подождите. Перед Николичем ставятся определенные задачи. Он должен быть в пятерке по итогам чемпионата при определенных затратах ресурсов. И при определенном подключении молодых игроков. Вот если все три задачи будут им выполнены, это одна история. Если нет – уже другая.

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