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  • Мещеряков – об уходе Семина: «Это в идеальном футбольном мире тренера оценивают только по результату»

Мещеряков – об уходе Семина: «Это в идеальном футбольном мире тренера оценивают только по результату»

14 мая 2020, 22:00
10

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков ответил на вопросы о решении не продлевать контракт с бывшим главным тренером команды Юрием Семиным.

– Прежде всего, хочу всем объяснить следующее. У Юрия Павловича заканчивается контракт. «Локомотив» ни на йоту не отступил от этого соглашения. Так что вопрос о прерывании контракта здесь не уместен. Так? Второе. Никаких условий продления в контракте не прописано. И главный тренер его подписал. Так что с юридической точки зрения да и с точки зрения нормальных отношений, претензий, считаю, здесь быть не может. С 1 июня подписывается новый контракт. И мы соответственно рассматриваем различные варианты, встаем перед определенными вызовами.

– Какими?

– Совет директоров оценивал очень много аспектов. Временные, организационные, спортивные, финансовые и так далее. Клуб стоит перед новым этапом развития в очень тяжелых условиях. Исходя из этого, оценив различные факторы и прежде всего то, что придется опираться на собственные силы и максимально задействовать внутренние резервы, мы рассмотрели несколько кандидатур и решили заключить контракт с другим тренером. Не с Юрием Палычем Семиным.

– Но как можно не продлить контракт с Семиным, который идет на втором месте? Разве не спортивный результат ставится во главу угла при оценке работы тренера?

– Это в идеальном футбольном мире тренера оценивают только по результату.

– И все-таки? Разве результаты Семина – не главный аргумент?

– Спортивные результаты оценивали наряду с другими факторами.

– И вы уверены, что Николич повторит успехи Семина?

– Подождите. Перед Николичем ставятся определенные задачи. Он должен быть в пятерке по итогам чемпионата при определенных затратах ресурсов. И при определенном подключении молодых игроков. Вот если все три задачи будут им выполнены, это одна история. Если нет – уже другая.

Председатель совета директоров «Локомотива»: «Предложили Семину должность почетного главного тренера»

Мещеряков – о задачах Николича: «Локомотив» обязан постоянно участвовать в еврокубках»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
Комментарии (10)
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Romashin69
1589486812
Тварь тупая, какую же чушь несет, так и чешутся руки ему позвоночтик вытащить
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general.lizyukov
1589490895
В пятерке?! Т.е., золото и зона ЛЧ - не показатель, а вот быть в пятерке - это норм? Вы там дебилы, что ли? По каким критериям вы оценивали тренера, если отказались от Семина и выбрали Николича (кто это, где тренировал ,чего достиг, сколько стоит, как он впишется в российский футбол и т.д.)? Или вам просто мешают пилить? Хоспаде, да кто ж там так плотно на уши собственникам и спонсорам присел, которые из года в год вбухивают бабло, не требуя результата?
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777+
1589502801
Всех этих козлов из совета директоров связать и утопить! Да и Смородскую пусть с собой прихватят, пусть там - на болоте квакает!!!
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xkixerx
1589523055
Ну да, в идеальном футбольном мире, клубы зарабатывают на болельщиках, а в ЛОКО все делают, чтоб их становилось все меньше..... РЖД ведь всегда выделит. Твари не благодарные((((( НЕНАВИЖУ!!!
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mdu86
1589524652
Господи, что он несёт?! Не иначе как высером я назвать это не могу! Твари!
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Vratarь
1589532393
"Это в идеальном футбольном мире тренера оценивают только по результату" - по-моему это дно мышления. Куда уж ниже и пошлее?
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Князев
1589534916
Пригласив тренера из дворовой команды - начертай путь в низший класс. Без Сёмина команды больше нет. Все игроки разбегутся и начнётся чехорда как при Смородской. Барыгам раздолье, теперь без Сёмина можно заняться бизносом и набивать карманы.
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Князев
1589535353
Если Сёмину и уходить, то на место Президента клуба. А этого грузинского недоноска гнать поганой метлой. И вместе с прихлебателями.
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