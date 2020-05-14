Мещеряков – об уходе Семина: «Это в идеальном футбольном мире тренера оценивают только по результату»

В пятерке?! Т.е., золото и зона ЛЧ - не показатель, а вот быть в пятерке - это норм? Вы там дебилы, что ли?
По каким критериям вы оценивали тренера, если отказались от Семина и выбрали Николича (кто это, где тренировал ,чего достиг, сколько стоит, как он впишется в российский футбол и т.д.)? Или вам просто мешают пилить?
Хоспаде, да кто ж там так плотно на уши собственникам и спонсорам присел, которые из года в год вбухивают бабло, не требуя результата?
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков ответил на вопросы о решении не продлевать контракт с бывшим главным тренером команды Юрием Семиным.
– Прежде всего, хочу всем объяснить следующее. У Юрия Павловича заканчивается контракт. «Локомотив» ни на йоту не отступил от этого соглашения. Так что вопрос о прерывании контракта здесь не уместен. Так? Второе. Никаких условий продления в контракте не прописано. И главный тренер его подписал. Так что с юридической точки зрения да и с точки зрения нормальных отношений, претензий, считаю, здесь быть не может. С 1 июня подписывается новый контракт. И мы соответственно рассматриваем различные варианты, встаем перед определенными вызовами.
– Какими?
– Совет директоров оценивал очень много аспектов. Временные, организационные, спортивные, финансовые и так далее. Клуб стоит перед новым этапом развития в очень тяжелых условиях. Исходя из этого, оценив различные факторы и прежде всего то, что придется опираться на собственные силы и максимально задействовать внутренние резервы, мы рассмотрели несколько кандидатур и решили заключить контракт с другим тренером. Не с Юрием Палычем Семиным.
– Но как можно не продлить контракт с Семиным, который идет на втором месте? Разве не спортивный результат ставится во главу угла при оценке работы тренера?
– Это в идеальном футбольном мире тренера оценивают только по результату.
– И все-таки? Разве результаты Семина – не главный аргумент?
– Спортивные результаты оценивали наряду с другими факторами.
– И вы уверены, что Николич повторит успехи Семина?
– Подождите. Перед Николичем ставятся определенные задачи. Он должен быть в пятерке по итогам чемпионата при определенных затратах ресурсов. И при определенном подключении молодых игроков. Вот если все три задачи будут им выполнены, это одна история. Если нет – уже другая.
Председатель совета директоров «Локомотива»: «Предложили Семину должность почетного главного тренера»
Мещеряков – о задачах Николича: «Локомотив» обязан постоянно участвовать в еврокубках»