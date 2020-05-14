Мещеряков – о задачах Николича: «Локомотив» обязан постоянно участвовать в еврокубках»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков назвал задачи, которые будет стоять перед новым главным тренером московской команды Марко Николичем.

По информации «Чемпионата», сербский специалист заключил с клубом двухлетний контракт с опцией продления еще на один сезон. Его зарплата – 1,2 миллиона евро.

«Несмотря на очень тяжелую ситуацию, которая впереди нас всех ждет, мы можем говорить о том, что «Локомотив» должен играть в Европе, мы обязаны постоянно участвовать в еврокубках. Совет директоров считает, что в новых реалиях, прежде всего, придется рассчитывать на собственные ресурсы.

Когда мы говорим о молодых игроках, мы подразумеваем, что это Миранчуки, Жемалетдинов, Баринов, Лысов, но в Европе они бы таковыми уже не считались. По мнению многих футбольных специалистов, у нас одна из самых лучших футбольных академий в стране, хотя лично я считаю, что у нас не одна из, а самая лучшая академия в стране.

И, без сомнения, она способна давать новые имена, как минимум равнозначные тем, которые я только что назвал. И за это в том числе будет спрос с нового тренера. Николич был выбран, помимо всего прочего, из-за того, что он умеет работать с молодыми футболистами. И не только умеет, но и может и хочет это делать, и выводит их на новый уровень», – сказал Мещеряков.

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