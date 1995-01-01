«Чемпионат»: Николич подписал с «Локо» контракт по системе 2+1 с зарплатой 1,2 миллиона

Вообще пофиг на этого нау нейма. Учитывая руководство он и года не протянет.
Стали известны подробности контракта сербского тренера Марко Николича с «Локомотивом».
По информации «Чемпионата», соглашение подписано по схеме «2+1». Зарплата серба составит 1,2 миллиона евро в год.
Сегодня «Локомотив» объявил об уходе с поста главного тренера Юрия Семина. Николич возглавит команду с 1 июня.
- При Семине «Локомотив» выиграл 13 трофеев.
- Николич известен по работе в «Партизане». С ноября 2019 года он остается без работы.