«Чемпионат»: Николич подписал с «Локо» контракт по системе 2+1 с зарплатой 1,2 миллиона

Стали известны подробности контракта сербского тренера Марко Николича с «Локомотивом».

По информации «Чемпионата», соглашение подписано по схеме «2+1». Зарплата серба составит 1,2 миллиона евро в год.

Сегодня «Локомотив» объявил об уходе с поста главного тренера Юрия Семина. Николич возглавит команду с 1 июня.