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    «Чемпионат»: Николич подписал с «Локо» контракт по системе 2+1 с зарплатой 1,2 миллиона

    Стали известны подробности контракта сербского тренера Марко Николича с «Локомотивом».

    По информации «Чемпионата», соглашение подписано по схеме «2+1». Зарплата серба составит 1,2 миллиона евро в год.

    Сегодня «Локомотив» объявил об уходе с поста главного тренера Юрия Семина. Николич возглавит команду с 1 июня.

    • При Семине «Локомотив» выиграл 13 трофеев.
    • Николич известен по работе в «Партизане». С ноября 2019 года он остается без работы.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:06
    Комментарии1
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      Рейтинг: +639

      O-Z 13 минут назад

      Вообще пофиг на этого нау нейма. Учитывая руководство он и года не протянет.

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