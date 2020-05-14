Председатель совета директоров «Локомотива»: «Предложили Семину должность почетного главного тренера»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков сообщил, что Юрию Семину было предложено продолжить работу в клубе. Сегодня москвичи объявили, что контракт с Семиным не будет продлен, а новым главным тренером команды с 1 июня будет Марко Николич.

«Мы предложили Юрию Павловичу остаться в клубе, для чего предполагаем ввести должность почетного главного тренера с соответствующей заработной платой и «социальным пакетом». Мы ему предложили и рассчитываем на то, что он согласится назвать клубную академию его именем. То есть, «Академия ФК «Локомотив» им. Юрия Павловича Семина».

Мы бы хотели, чтоб Юрий Павлович фактически стал амбассадором в тех детских и юношеских проектах, которые проводит клуб совместно с РФСО «Локомотив» и РЖД. Это целый ряд наших региональных проектов, это один из крупнейших в стране детских проектов «Локобол», который мы предполагаем и дальше развивать!, – рассказал Мещеряков.