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    Председатель совета директоров «Локомотива»: «Предложили Семину должность почетного главного тренера»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков сообщил, что Юрию Семину было предложено продолжить работу в клубе. Сегодня москвичи объявили, что контракт с Семиным не будет продлен, а новым главным тренером команды с 1 июня будет Марко Николич.

    «Мы предложили Юрию Павловичу остаться в клубе, для чего предполагаем ввести должность почетного главного тренера с соответствующей заработной платой и «социальным пакетом». Мы ему предложили и рассчитываем на то, что он согласится назвать клубную академию его именем. То есть, «Академия ФК «Локомотив» им. Юрия Павловича Семина».

    Мы бы хотели, чтоб Юрий Павлович фактически стал амбассадором в тех детских и юношеских проектах, которые проводит клуб совместно с РФСО «Локомотив» и РЖД. Это целый ряд наших региональных проектов, это один из крупнейших в стране детских проектов «Локобол», который мы предполагаем и дальше развивать!, – рассказал Мещеряков.

    • «Локомотив» выиграл с Семиным 13 трофеев, в том числе, три чемпионата России.
    • Московский клуб идет в РПЛ на втором месте.

    Источник: «Р-Спорт»

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