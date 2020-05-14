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    Сычeв – об уходе Семина из «Локомотива»: «Не хочу верить, что сегодня ушла эпоха длиною в 25 лет»

    Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычев прокомментировал решение совета директоров клуба не продлевать контракт с Юрием Семиным.

    «Не хочу верить в то, что сегодня эпоха ушла, эпоха длиною в 25 лет. Но зная Юрия Палыча, не удивлюсь, если он снова вернётся в «Локо», ставший его домом. Но прямо сейчас просто хочется сказать «большое человеческое спасибо» за всё и, конечно, верю, что он останется в футболе. Без него представить эту игру я не могу. Думаю, не только я», – написал Сычев в инстаграме.

    • Преемником Семина в «Локомотиве» стал серб Марко Николич.
    • 73-летний специалист – самый титулованный тренер в истории клуба.
    • Сычев выступал за столичную команду с 2004 по 2015 год.

    text

    Публикация от text (@dsychev11) 14 Май 2020 в 8:24 PDT

    Источник: Инстаграм Дмитрия Сычева

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    14.05.2020 22:35
    Комментарии2
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      Рейтинг: +16630

      DOCTOR PENALTY 45 минут назад

      Этой эпохой надо гордиться, а не топтать её. Мрази, СЛОВ НЕТ,

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      Рейтинг: +54

      Romashin 1 час назад

      Какая же злость берёт, ка же достала эта коррумпированная мафия.
      Палыча очень жаль. Всё произошло не красиво

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