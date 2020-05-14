Геркус – об уходе Семина из «Локомотива»: «Это неуважение к фанатам и демонстративное пренебрежение футбольными ценностями»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мыслями о решении клуба не продлевать контракт с Юрием Семиным.

«Отставка тренера в футболе – это не сенсация, такое случается сплошь и рядом. Но уход успешного тренера, который по ходу сезона идет на 2-м месте, – вот это сенсация. Это вотум недоверия, крайняя форма реакции клуба на работу тренера. Расставание с таким популярным специалистом – это неуважение к болельщикам. Форма такого решения – демонстративное пренебрежение футбольными ценностями. Кикнадзе и Мещеряков противопоставили себя большинству болельщиков «Локомотива», истории клуба. Это всe перечеркнуто.

Смело можно сказать, что 14 мая история «Локомотива» завершилась и начался новый этап. Нельзя сказать, что он не назревал. Этому предшествовала череда странных событий и решений, направленных против клуба. Война с игроками, вспомним истории с Денисовым и Тарасовым, война с сотрудниками и болельщиками, история с абонементами... Сейчас строится новый клуб. В любом случае это огромный риск. Коллеги поставили себя в такую ситуацию, что сейчас многие против них. Для этого должна быть сильная мотивация, не могу сказать какая. Посмотрим, какой будет «Локомотив» с новым тренером, новой командой и новой философией. И скорее всего, с новыми болельщиками. Или без них.

Сейчас «Локомотив» сражается за 2-ю строчку в турнирной таблице и попадание в Лигу чемпионов. На мой взгляд, у Семина было бы больше шансов успешно завершить эту борьбу, чем у нового тренера. С точки зрения денег, которые можно получить, попав в групповой этап Лиги чемпионов, приглашение мало кому известного специалиста – это огромный риск. Думаю, что игроки «Локомотива» гуглили, кто такой Николич», – сказал Геркус.

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