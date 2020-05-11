Осинов: «Ростов» для меня – это жизнь, это мой дом»

Бывший футболист «Ростова» Михаил Осинов дал интервью по случаю 90-летия клуба. Спортсмен объяснил, что для него значит команда.

– На южной трибуне часто можно увидеть баннер с вашим фото. Это вдохновляет?

– Болельщики – 12 игрок команды и это не громкие слова. Это настоящая сила, они могут тебя полюбить и вознести, а потом шлепнуть об землю. С этими ребятами всегда надо считаться, они на стороне команды, футболистов и это важно. Спасибо, что даже поражения переживают всегда с командой. Всe, что происходит на футбольном поле, это ради них.

– Последний вопрос, можно ответить даже одним словом. Что для вас «Ростов»?

– Для меня это жизнь, о чем тут можно говорить. Девять лет отыграл в команде, 19 лет живу здесь. «Ростов» — это мой дом.