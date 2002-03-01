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    Осинов: «Ростов» для меня – это жизнь, это мой дом»

    Бывший футболист «Ростова» Михаил Осинов дал интервью по случаю 90-летия клуба. Спортсмен объяснил, что для него значит команда.

    – На южной трибуне часто можно увидеть баннер с вашим фото. Это вдохновляет?

    – Болельщики – 12 игрок команды и это не громкие слова. Это настоящая сила, они могут тебя полюбить и вознести, а потом шлепнуть об землю. С этими ребятами всегда надо считаться, они на стороне команды, футболистов и это важно. Спасибо, что даже поражения переживают всегда с командой. Всe, что происходит на футбольном поле, это ради них.

    – Последний вопрос, можно ответить даже одним словом. Что для вас «Ростов»?

    – Для меня это жизнь, о чем тут можно говорить. Девять лет отыграл в команде, 19 лет живу здесь. «Ростов» — это мой дом.

    • Осинов работает тренером «Ростова».
    • Осинов выступал за «Ростов» с 2001 по 2009 годы (239 матчей в чемпионате России, 58 голов).
    • Главное достижение в игровой карьере – финал Кубка России сезона-2002/03.

    Источник: официальный сайт «Ростова»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +16568

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Валеру - домой, в Спартак! Осинова - главным в Ростов!

      1
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      Рейтинг: +38567

      MaxRnD > DOCTOR PENALTY 44 минуты назад

      Харизма у Михаила не та ... )

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