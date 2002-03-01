Осинов стал помощником Карпина в «Ростове»

«Ростов» сообщил об изменениях в тренерском штабе. Теперь помощником главного тренера Валерия Карпина будет работать Михаил Осинов, ранее занимавшийся молодежным составом южан.
«Михаил Осинов прибыл на тренировочный сбор в Турцию. Здесь он будет помогать Валерию Карпину в основной команде», – гласит сообщение ростовчан.
- Осинов выступал за «Ростов» с 2001 по 2009 годы (239 матчей в чемпионате России, 58 голов).
- Специалисту 43 года.
- Главное достижение в карьере – финал Кубка России сезона-2002/03.