Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    2 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    3 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    Тест: помните ли вы легендарные мячи?

    Осинов стал помощником Карпина в «Ростове»

    «Ростов» сообщил об изменениях в тренерском штабе. Теперь помощником главного тренера Валерия Карпина будет работать Михаил Осинов, ранее занимавшийся молодежным составом южан.

    «Михаил Осинов прибыл на тренировочный сбор в Турцию. Здесь он будет помогать Валерию Карпину в основной команде», – гласит сообщение ростовчан.

    • Осинов выступал за «Ростов» с 2001 по 2009 годы (239 матчей в чемпионате России, 58 голов).
    • Специалисту 43 года.
    • Главное достижение в карьере – финал Кубка России сезона-2002/03.

    Источник: Твиттер «Ростова»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:09
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106803
    #2
    Chernyi Lis
    79032
    #3
    Zenit-84
    77055
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    klifS
    64214
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru