Гончаренко: «У ЦСКА нет игрока, который направит в нужное русло. В то, какой команда была на протяжении десяти лет»

Гончаренко не случайно привёл в пример Локомотив. Неплохой пример, со стороны хорошо видно. Но подобрать и вырастить пару (опытный - молодой) может только серьёзный тренер, а Сёмина эти пид**ы (геркусы-кикнадзе) мочат беспрестанно. Ну как это прекратить?.. Они ведь разрушают не только один Локомотив, но и часть всего нашего футбола.*****
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поговорил о проблемах команды. По его мнению, клубу не хватает футболистов с опытом.
«У меня есть 21-23 полевых игрока сейчас в зависимости от того, кого мы берем сейчас из молодежки. Я очень доволен всеми футболистами. Но у нас есть проблема, она в том, как вот когда-то сказал Арсен Венгер: «Для того, чтобы вырастить молодого футболиста, с ним должен играть опытный игрок». То, что сейчас происходит в «Локомотиве»: Дмитрий Баринов и Гжегож Крыховяк. Есть братья Миранчуки и Джефферсон Фарфан, либо Эдер. Сочетание: молодой — опытный. Они знают, как дожать соперника.
Мы можем гораздо больше стучаться в двери, проводить много времени в позиционных атаках, но не можем дожать соперника, имея какое-то преимущество. Нет игрока, который направит в нужное русло, чтобы дожать соперника. В то, каким ЦСКА был на протяжении десяти лет», – сказал белорус.
- ЦСКА в РПЛ идет пятым.
- Команда не брала РПЛ с 2016 года.
- РПЛ не возобновится раньше 21 июня.