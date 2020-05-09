Гончаренко: «У ЦСКА нет игрока, который направит в нужное русло. В то, какой команда была на протяжении десяти лет»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поговорил о проблемах команды. По его мнению, клубу не хватает футболистов с опытом.

«У меня есть 21-23 полевых игрока сейчас в зависимости от того, кого мы берем сейчас из молодежки. Я очень доволен всеми футболистами. Но у нас есть проблема, она в том, как вот когда-то сказал Арсен Венгер: «Для того, чтобы вырастить молодого футболиста, с ним должен играть опытный игрок». То, что сейчас происходит в «Локомотиве»: Дмитрий Баринов и Гжегож Крыховяк. Есть братья Миранчуки и Джефферсон Фарфан, либо Эдер. Сочетание: молодой — опытный. Они знают, как дожать соперника.

Мы можем гораздо больше стучаться в двери, проводить много времени в позиционных атаках, но не можем дожать соперника, имея какое-то преимущество. Нет игрока, который направит в нужное русло, чтобы дожать соперника. В то, каким ЦСКА был на протяжении десяти лет», – сказал белорус.