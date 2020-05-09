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  • Гончаренко: «У ЦСКА нет игрока, который направит в нужное русло. В то, какой команда была на протяжении десяти лет»

Гончаренко: «У ЦСКА нет игрока, который направит в нужное русло. В то, какой команда была на протяжении десяти лет»

9 мая 2020, 23:56
12

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поговорил о проблемах команды. По его мнению, клубу не хватает футболистов с опытом.

«У меня есть 21-23 полевых игрока сейчас в зависимости от того, кого мы берем сейчас из молодежки. Я очень доволен всеми футболистами. Но у нас есть проблема, она в том, как вот когда-то сказал Арсен Венгер: «Для того, чтобы вырастить молодого футболиста, с ним должен играть опытный игрок». То, что сейчас происходит в «Локомотиве»: Дмитрий Баринов и Гжегож Крыховяк. Есть братья Миранчуки и Джефферсон Фарфан, либо Эдер. Сочетание: молодой — опытный. Они знают, как дожать соперника.

Мы можем гораздо больше стучаться в двери, проводить много времени в позиционных атаках, но не можем дожать соперника, имея какое-то преимущество. Нет игрока, который направит в нужное русло, чтобы дожать соперника. В то, каким ЦСКА был на протяжении десяти лет», – сказал белорус.

  • ЦСКА в РПЛ идет пятым.
  • Команда не брала РПЛ с 2016 года.
  • РПЛ не возобновится раньше 21 июня.

Источник: подкаст Cappuccino & Catenaccio
Россия. Премьер-лига Белоруссия. Высшая лига ЦСКА Гончаренко Виктор
Комментарии (12)
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bset
1589059106
Смена поколений случилась слишком резко, поэтому такой провал. Надеюсь, руководство учтет, деньги появятся и будут брать в том числе опытных игроков.
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DOCTOR PENALTY
1589064955
Гончаренко не случайно привёл в пример Локомотив. Неплохой пример, со стороны хорошо видно. Но подобрать и вырастить пару (опытный - молодой) может только серьёзный тренер, а Сёмина эти пид**ы (геркусы-кикнадзе) мочат беспрестанно. Ну как это прекратить?.. Они ведь разрушают не только один Локомотив, но и часть всего нашего футбола.*****
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wobaekat
1589069356
Армейцам не хватает новых Вагнера и Хонды. Ребята украшали собой наш чемпионат.
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1589083267
И хорошего тренера.
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paracetamol
1589086064
Главное - тренер г-но!
Ответить
maratagliulin
1589100497
Витя, а как же Фернандес, Акинфеев, Щенников, Дзагоев и т.д.
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Мага 13
1589103828
а может дело все таки в тренере?
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JTherry
1589120227
Гончаренко готовится в уходу из команды, потому ищет оправдания в тренерских ошибках в отсутствии опытных игроков, как-будто нет Фернандеса, Акинфеева и Дзагоева, которые "направили бы в нужное русло"...
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zigbert
1589134928
Зачем ссылаться на Локомотив если в ЦСКА есть молодые игроки и игроки с опытом.
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