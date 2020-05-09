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    Гончаренко: «У ЦСКА нет игрока, который направит в нужное русло. В то, какой команда была на протяжении десяти лет»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поговорил о проблемах команды. По его мнению, клубу не хватает футболистов с опытом.

    «У меня есть 21-23 полевых игрока сейчас в зависимости от того, кого мы берем сейчас из молодежки. Я очень доволен всеми футболистами. Но у нас есть проблема, она в том, как вот когда-то сказал Арсен Венгер: «Для того, чтобы вырастить молодого футболиста, с ним должен играть опытный игрок». То, что сейчас происходит в «Локомотиве»: Дмитрий Баринов и Гжегож Крыховяк. Есть братья Миранчуки и Джефферсон Фарфан, либо Эдер. Сочетание: молодой — опытный. Они знают, как дожать соперника.

    Мы можем гораздо больше стучаться в двери, проводить много времени в позиционных атаках, но не можем дожать соперника, имея какое-то преимущество. Нет игрока, который направит в нужное русло, чтобы дожать соперника. В то, каким ЦСКА был на протяжении десяти лет», – сказал белорус.

    • ЦСКА в РПЛ идет пятым.
    • Команда не брала РПЛ с 2016 года.
    • РПЛ не возобновится раньше 21 июня.

    Источник: подкаст Cappuccino & Catenaccio

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    09.05.2020 23:56
    Комментарии2
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      Рейтинг: +16560

      DOCTOR PENALTY 6 минут назад

      Гончаренко не случайно привёл в пример Локомотив. Неплохой пример, со стороны хорошо видно. Но подобрать и вырастить пару (опытный - молодой) может только серьёзный тренер, а Сёмина эти пид**ы (геркусы-кикнадзе) мочат беспрестанно. Ну как это прекратить?.. Они ведь разрушают не только один Локомотив, но и часть всего нашего футбола.*****

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      Рейтинг: +14477

      bset 1 час назад

      Смена поколений случилась слишком резко, поэтому такой провал. Надеюсь, руководство учтет, деньги появятся и будут брать в том числе опытных игроков.

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