В Белоруссии перенесли матч из-за подозрения на коронавирус у одного из игроков

ой , да ,что вы говорите ) а не психоз ли у него часом ?)
Исполком Белорусской федерации футбола принял решение о переносе матча четвертого тура первой лиги страны между «Гомелем» и дзержинским «Арсеналом».
«Данное решение принято в связи с тем, что у одного из футболистов дзержинского «Арсенала» подозрение на наличие вируса COVID-19. Ассоциация «Белорусская федерация футбола» продолжает принимать все рекомендованные меры по борьбе с распространением вируса на матчах национальных соревнований. На стадионах установлены дополнительные точки с антисептиком, на входах зрителям измеряет температуру тела, на трибунах применяется рассадка зрителей в шахматном порядке», – говорится в заявлении.
- Матч был запланирован на 10 мая.
- Чемпионат Белоруссии – единственный действующий турнир в Европе.
- В стране коронавирусом заразились более 21 тысячи человек.