В Белоруссии перенесли матч из-за подозрения на коронавирус у одного из игроков

Исполком Белорусской федерации футбола принял решение о переносе матча четвертого тура первой лиги страны между «Гомелем» и дзержинским «Арсеналом».

«Данное решение принято в связи с тем, что у одного из футболистов дзержинского «Арсенала» подозрение на наличие вируса COVID-19. Ассоциация «Белорусская федерация футбола» продолжает принимать все рекомендованные меры по борьбе с распространением вируса на матчах национальных соревнований. На стадионах установлены дополнительные точки с антисептиком, на входах зрителям измеряет температуру тела, на трибунах применяется рассадка зрителей в шахматном порядке», – говорится в заявлении.