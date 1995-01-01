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    В Белоруссии перенесли матч из-за подозрения на коронавирус у одного из игроков

    Исполком Белорусской федерации футбола принял решение о переносе матча четвертого тура первой лиги страны между «Гомелем» и дзержинским «Арсеналом».

    «Данное решение принято в связи с тем, что у одного из футболистов дзержинского «Арсенала» подозрение на наличие вируса COVID-19. Ассоциация «Белорусская федерация футбола» продолжает принимать все рекомендованные меры по борьбе с распространением вируса на матчах национальных соревнований. На стадионах установлены дополнительные точки с антисептиком, на входах зрителям измеряет температуру тела, на трибунах применяется рассадка зрителей в шахматном порядке», – говорится в заявлении.

    • Матч был запланирован на 10 мая.
    • Чемпионат Белоруссии – единственный действующий турнир в Европе.
    • В стране коронавирусом заразились более 21 тысячи человек.

    Источник: Сайт белорусской федерации футбола

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +71

      Inkvizitor@ 24 минуты назад

      ой , да ,что вы говорите ) а не психоз ли у него часом ?)

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