Бердыев мог в 2013 году возглавить киевское «Динамо»

Бывший тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев семь лет назад мог возглавить киевское «Динамо».

«Когда у «Динамо» Блохина начался кризис, еще в 2013 году начали искать тренера. Тогда помощником Блохина был Ребров, который посоветовал Бердыева.

Не знаю, был ли Ребров инициатором, но знаю, что его точно спросили и он посоветовал этого специалиста. Не зря именно тогда у Реброва появился Рауль Рианчо, который до этого работал с Бердыевым. Бердыев действительно приехал, посмотрел, но потом началась ситуация с майданом и переговоры были свернуты.

Сейчас Бердыев не будет тренировать «Динамо». Все, точка. Его кандидатура не рассматривалась в последнее время. Никто не рассматривал. Это все пустые разговоры», – рассказал украинский журналист Игорь Цыганык.