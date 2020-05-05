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Бердыев мог в 2013 году возглавить киевское «Динамо»

5 мая 2020, 00:58
5

Бывший тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев семь лет назад мог возглавить киевское «Динамо».

«Когда у «Динамо» Блохина начался кризис, еще в 2013 году начали искать тренера. Тогда помощником Блохина был Ребров, который посоветовал Бердыева.

Не знаю, был ли Ребров инициатором, но знаю, что его точно спросили и он посоветовал этого специалиста. Не зря именно тогда у Реброва появился Рауль Рианчо, который до этого работал с Бердыевым. Бердыев действительно приехал, посмотрел, но потом началась ситуация с майданом и переговоры были свернуты.

Сейчас Бердыев не будет тренировать «Динамо». Все, точка. Его кандидатура не рассматривалась в последнее время. Никто не рассматривал. Это все пустые разговоры», – рассказал украинский журналист Игорь Цыганык.

  • 67-летний Бердыев в июне 2019 года покинул «Рубин» и с тех пор остается без работы.
  • Сергей Ребров, будучи футболистом, играл в казанской команде под руководством Бердыева.

Источник: Ютуб-канал «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Динамо К Бердыев Курбан
Комментарии (5)
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DOCTOR PENALTY
1588632337
Бердыев нужен в РПЛ.
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altezzik
1588653060
Своевременная информация (нет)
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vladimir-7
1588656967
Хороший этап в жизни Бердыева прошел, а теперь он никому не нужен с его капризами, даже Рубину.
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zigbert
1588704712
Последний его лучший отрезок тренерской карьеры был в Ростове. Время идет и трудно сказать найдет ли Бердыев свою команду.
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