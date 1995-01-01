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    ESPN: «Тоттенхэм» заработает 12,5 миллиона, если Покеттино возглавит «Ньюкасл» в мае

    «Тоттенхэм» может заработать на назначении Маурисио Покеттино на пост главного тренера «Ньюкасла».

    По информации ESPN, если аргентинский специалист возглавит новую команду до конца мая, то лондонцам будет полагаться 12,5 миллиона фунтов компенсации.

    Начиная с июня, любые клубы смогут приглашать Покеттино на работу бесплатно.

    • «Тоттенхэм» уволил тренера в ноябре прошлого года.
    • По информации Sky Sports, «Ньюкасл» готов платить Покеттино 19 миллионов фунтов в год.

    Marca: Покеттино готов возглавить «Ньюкасл», если клуб подпишет Коутиньо

    Источник: ESPN

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    Сегодня, 19:19
    Комментарии1
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      Рейтинг: +279

      Armani nn 18 минут назад

      Ну Покеттино не возглавит Ньюкасл,пока они не усилят состав,в частности Коутиньо,а это будет только летом,так что, увы и ах.

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