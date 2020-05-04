ESPN: «Тоттенхэм» заработает 12,5 миллиона, если Покеттино возглавит «Ньюкасл» в мае

«Тоттенхэм» может заработать на назначении Маурисио Покеттино на пост главного тренера «Ньюкасла».

По информации ESPN, если аргентинский специалист возглавит новую команду до конца мая, то лондонцам будет полагаться 12,5 миллиона фунтов компенсации.

Начиная с июня, любые клубы смогут приглашать Покеттино на работу бесплатно.

«Тоттенхэм» уволил тренера в ноябре прошлого года.

По информации Sky Sports, «Ньюкасл» готов платить Покеттино 19 миллионов фунтов в год.

Marca: Покеттино готов возглавить «Ньюкасл», если клуб подпишет Коутиньо