Marca: Покеттино готов возглавить «Ньюкасл», если клуб подпишет Коутиньо

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино готов возглавить «Ньюкасл», если состав команды будет усилен летом.
В частности, как сообщает Marca, аргентинский специалист рассчитывает на подписание полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо.
В скором времени у «Ньюкасла» появится новый богатый владелец – консорциум из Саудовской Аравии.
- Коутиньо в текущем сезоне выступает на правах аренды за «Баварию».
- Бразилец забил девять голов и сделал восемь ассистов в 32 матчах за мюнхенскую команду.
- По информации Sky Sports, «Ньюкасл» готов платить Покеттино 19 миллионов фунтов в год.
Источник: Marca