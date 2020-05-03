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    Marca: Покеттино готов возглавить «Ньюкасл», если клуб подпишет Коутиньо

    Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино готов возглавить «Ньюкасл», если состав команды будет усилен летом.

    В частности, как сообщает Marca, аргентинский специалист рассчитывает на подписание полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо.

    В скором времени у «Ньюкасла» появится новый богатый владелец – консорциум из Саудовской Аравии.

    • Коутиньо в текущем сезоне выступает на правах аренды за «Баварию».
    • Бразилец забил девять голов и сделал восемь ассистов в 32 матчах за мюнхенскую команду.
    • По информации Sky Sports, «Ньюкасл» готов платить Покеттино 19 миллионов фунтов в год.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 11:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1773

      KPCCSPB 37 минут назад

      Ага, поедет он в середняк, его Бавария должна забрать, если не глупцы.

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