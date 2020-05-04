Marca: Покеттино готов возглавить «Ньюкасл», если клуб подпишет Коутиньо

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино готов возглавить «Ньюкасл», если состав команды будет усилен летом.

В частности, как сообщает Marca, аргентинский специалист рассчитывает на подписание полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо.

В скором времени у «Ньюкасла» появится новый богатый владелец – консорциум из Саудовской Аравии.