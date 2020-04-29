«Ньюкасл» готов платить Покеттино 19 миллионов в год

Маурисио Покеттино может возглавить «Ньюкасл» со следующего сезона.
Аргентинский специалист стремится вернуться в АПЛ после своего увольнения из «Тоттенхэма». Будущие владельцы «Ньюкасла» готовы подписаться с Покеттино контракт с зарплатой в 19 миллионов фунтов стерлингов в год.
В случае неудачных переговоров с аргентинцем клуб рассчитывает подписать Рафаэля Бенитеса.
- Покеттино в АПЛ работал с «Саутгемптоном» и «Тоттенхэмом», с которым дошел до финала Лиги чемпионов в 2019 году.
- «Ньюкасл» летом может получить 200 миллионов фунтов на трансферы.
- В АПЛ «Ньюкасл» идет на 13-м месте.
Источник: Sky Sports