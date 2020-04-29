«Ньюкасл» готов платить Покеттино 19 миллионов в год

Маурисио Покеттино может возглавить «Ньюкасл» со следующего сезона.

Аргентинский специалист стремится вернуться в АПЛ после своего увольнения из «Тоттенхэма». Будущие владельцы «Ньюкасла» готовы подписаться с Покеттино контракт с зарплатой в 19 миллионов фунтов стерлингов в год.

В случае неудачных переговоров с аргентинцем клуб рассчитывает подписать Рафаэля Бенитеса.