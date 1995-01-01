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    «Ньюкасл» готов платить Покеттино 19 миллионов в год

    Маурисио Покеттино может возглавить «Ньюкасл» со следующего сезона.

    Аргентинский специалист стремится вернуться в АПЛ после своего увольнения из «Тоттенхэма». Будущие владельцы «Ньюкасла» готовы подписаться с Покеттино контракт с зарплатой в 19 миллионов фунтов стерлингов в год.

    В случае неудачных переговоров с аргентинцем клуб рассчитывает подписать Рафаэля Бенитеса.

    • Покеттино в АПЛ работал с «Саутгемптоном» и «Тоттенхэмом», с которым дошел до финала Лиги чемпионов в 2019 году.
    • «Ньюкасл» летом может получить 200 миллионов фунтов на трансферы.
    • В АПЛ «Ньюкасл» идет на 13-м месте.

    Источник: Sky Sports

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