Новые владельцы «Ньюкасла» могут дать клубу 200 миллионов на летние трансферы

«Ньюкасл Юнайтед» может получить 200 миллионов фунтов стерлингов в летнее трансферное окно.

Сейчас клуб переходит новым владельцам – консорциуму, финансируемому фондом государственных инвестиций Саудовской Аравии. Инвесторы хотят сделать из «Ньюкасла» претендента на место в Лиге чемпионов, поэтому готовы щедро вложиться в трансферы. Ранее сообщалось об интересе клуба к Артуро Видалю.