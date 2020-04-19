Новые владельцы «Ньюкасла» могут дать клубу 200 миллионов на летние трансферы

«Ньюкасл Юнайтед» может получить 200 миллионов фунтов стерлингов в летнее трансферное окно.
Сейчас клуб переходит новым владельцам – консорциуму, финансируемому фондом государственных инвестиций Саудовской Аравии. Инвесторы хотят сделать из «Ньюкасла» претендента на место в Лиге чемпионов, поэтому готовы щедро вложиться в трансферы. Ранее сообщалось об интересе клуба к Артуро Видалю.
- С приходом новых владельцев «Ньюкасл» может возглавить Массимилиано Аллегри.
- Клуб в АПЛ идет 13-м.
Источник: Daily Mirror