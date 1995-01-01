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    Аллегри может возглавить «Ньюкасл» с приходом новых инвесторов

    Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри – один из кандидатов на пост главного тренера Ньюкасла».

    Клуб скоро будет выкуплен новыми инвесторами, которые хотят получить максимум от финансовых вливаний. Аллегри видится одним из самых удачных решений для английской команды. Помимо «Ньюкасла» итальянским специалистом интересуются «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

    • Последним местом работы Аллегри был «Ювентус».
    • С туринцами специалист проработал с 2014 по 2019 год, пять раз выиграв чемпионат Италии.

    Источник: The Sun

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