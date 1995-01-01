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    Дмитрий Черышев: «Валенсия» готова продать Дениса? Клубы смотрят, на ком могут заработать»

    Отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева Дмитрий прокомментировал информацию, что испанцы готовы продать игрока. По мнению тренера, это нормальное явление.

    «Я прочитал эту информацию. Но в этой статье было около шесть-семь игроков. Начнем с того, что сейчас не все клубы переживают хорошие времена. Они смотрят, на ком могут заработать.

    Это нормальное явление. Это касается не только Дениса. Клубы будут рассматривать предложения по любому футболисту. То, что Денис находится в этом списке, может быть просто стечением обстоятельств. Конкретно с футболистом никто не будет обсуждать это. В этом списке стоят лидеры клуба. Думаю, что клуб просто хочет себя приподнять в плане экономики», – сказал Черышев-старший «Матч ТВ».

    • Черышев выступает в Валенсии с 2018 года.
    • Контракт россиянина действует до 2022 года.
    • В текущем сезоне Черышев провел 22 матча, забил три гола, сделал результативный пас.

    Источник: «Матч ТВ»

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