Superdeporte: «Валенсия» готова рассмотреть предложения по Черышеву

«Валенсия» открыта для предложений по полузащитнику Денису Черышеву. Испанцы готовы отпустить россиянина в другой клуб, пишет Superdeporte.
Валенсийцы рассматривают еще шестерых футболистов на уход из команды. Например, Родриго и Яспера Силлессена.
- Черышев выступает в Валенсии с 2018 года.
- Контракт россиянина действует до 2022 года.
- В текущем сезоне Черышев провел 22 матча, забил три гола, сделал результативный пас.
Источник: Superdeporte
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