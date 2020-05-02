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    Superdeporte: «Валенсия» готова рассмотреть предложения по Черышеву

    «Валенсия» открыта для предложений по полузащитнику Денису Черышеву. Испанцы готовы отпустить россиянина в другой клуб, пишет Superdeporte.

    Валенсийцы рассматривают еще шестерых футболистов на уход из команды. Например, Родриго и Яспера Силлессена.

    • Черышев выступает в Валенсии с 2018 года.
    • Контракт россиянина действует до 2022 года.
    • В текущем сезоне Черышев провел 22 матча, забил три гола, сделал результативный пас.

    Источник: Superdeporte

    Ведущая спортивная газета Валенсийского сообщества. Издание основано в 1993 году. Аудитория в твиттере превышает 164 тысячи человек.

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    Сегодня, 13:50
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1340

      Genz 6 минут назад

      30 процентов игрового времени из-за травм. Кому такой нужен?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16476

      DOCTOR PENALTY 39 минут назад

      Договорился с Зенитом?...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2911

      Давид59 55 минут назад

      Похоже, Денис впервые в РПЛ окажется

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