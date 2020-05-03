Superdeporte: «Валенсия» готова рассмотреть предложения по Черышеву

«Валенсия» открыта для предложений по полузащитнику Денису Черышеву. Испанцы готовы отпустить россиянина в другой клуб, пишет Superdeporte.

Валенсийцы рассматривают еще шестерых футболистов на уход из команды. Например, Родриго и Яспера Силлессена.