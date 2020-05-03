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  • Мутко: «Расширение РПЛ – абсолютная глупость. Нам бы в 16 команд удержаться»

Мутко: «Расширение РПЛ – абсолютная глупость. Нам бы в 16 команд удержаться»

3 мая 2020, 13:15
7

Бывший президент РФС Виталий Мутко призвал не увеличивать число участников РПЛ. Для этого нет экономической базы, считает функционер.

«Разговоры о расширении РПЛ до 18 команд — абсолютная глупость. Кем вы собрались расширять лигу? Это ненужные шараханья. В целом, я — за, 18 клубов — оптимальное количество, должно быть больше игр. Но для этого нужны экономические предпосылки.

Нам бы в 16 удержаться, ведь ничего не делается, только разговоры. Нет источников дохода, капитализировать чемпионат мира сильно не смогли, к тому же случилась пандемия. В этом вся проблема. Расширяться нам рановато. Должна быть экономика, рост уровня жизни и так далее. Это же огромный труд, нужно этим заниматься», – сказал Мутко «Чемпионату».

  • Увеличение числа участников возможно, если сезон РПЛ не доиграют в связи с пандемией коронавируса.
  • Мутко восемь лет возглавлял Минспорт.
  • РПЛ планируют возобновить в июне.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Мутко Виталий
Комментарии (7)
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Сильвербой
1588502233
Говорящая жопа изрыгнула... Это же вопрос по твою душу!. Так чего же вы, уважаемые политики, до этого ни хера не делали и сейчас ни хера не делаете, и, я уверен, дальше тоже ни хере не будете делать!!!
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Давид59
1588504786
Терпеть не могу этого мутного типа, но должен признать его правоту
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JTherry
1588505293
"Расширяться нам рановато. Должна быть экономика, рост уровня жизни и так далее" ...за 20 лет у власти могли бы уже многое изменить и в экономике и в росте уровня жизни, а не только свой "уровень жизни" выводить на космический уровень... с такой экономикой и спорт пришел в упадок, а кто "руку" к этому приложил, кто все это "замутил"? а про капитализацию итогов чемпионата вообще лучше бы молчал: кому нужны были стадионы в городах, где и футбола никогда не было, где эксплуатация стадионов убыточна по определению?
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фанат джигурды
1588522037
Всех порвём!!!!!!!!!!!!! (с)
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Hektor 84
1588530512
А Мутко ли это сказал?
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vladimir-7
1588533682
Мутко, это нужно говорить не Чемпионату, а Путину, премьеру РФ и президенту РФС.
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