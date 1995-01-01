Мутко: «Расширение РПЛ – абсолютная глупость. Нам бы в 16 команд удержаться»

"Расширяться нам рановато. Должна быть экономика, рост уровня жизни и так далее"
...за 20 лет у власти могли бы уже многое изменить и в экономике и в росте уровня жизни, а не только свой "уровень жизни" выводить на космический уровень... с такой экономикой и спорт пришел в упадок, а кто "руку" к этому приложил, кто все это "замутил"? а про капитализацию итогов чемпионата вообще лучше бы молчал: кому нужны были стадионы в городах, где и футбола никогда не было, где эксплуатация стадионов убыточна по определению?
Бывший президент РФС Виталий Мутко призвал не увеличивать число участников РПЛ. Для этого нет экономической базы, считает функционер.
«Разговоры о расширении РПЛ до 18 команд — абсолютная глупость. Кем вы собрались расширять лигу? Это ненужные шараханья. В целом, я — за, 18 клубов — оптимальное количество, должно быть больше игр. Но для этого нужны экономические предпосылки.
Нам бы в 16 удержаться, ведь ничего не делается, только разговоры. Нет источников дохода, капитализировать чемпионат мира сильно не смогли, к тому же случилась пандемия. В этом вся проблема. Расширяться нам рановато. Должна быть экономика, рост уровня жизни и так далее. Это же огромный труд, нужно этим заниматься», – сказал Мутко «Чемпионату».
- Увеличение числа участников возможно, если сезон РПЛ не доиграют в связи с пандемией коронавируса.
- Мутко восемь лет возглавлял Минспорт.
- РПЛ планируют возобновить в июне.