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    Мутко: «Расширение РПЛ – абсолютная глупость. Нам бы в 16 команд удержаться»

    Бывший президент РФС Виталий Мутко призвал не увеличивать число участников РПЛ. Для этого нет экономической базы, считает функционер.

    «Разговоры о расширении РПЛ до 18 команд — абсолютная глупость. Кем вы собрались расширять лигу? Это ненужные шараханья. В целом, я — за, 18 клубов — оптимальное количество, должно быть больше игр. Но для этого нужны экономические предпосылки.

    Нам бы в 16 удержаться, ведь ничего не делается, только разговоры. Нет источников дохода, капитализировать чемпионат мира сильно не смогли, к тому же случилась пандемия. В этом вся проблема. Расширяться нам рановато. Должна быть экономика, рост уровня жизни и так далее. Это же огромный труд, нужно этим заниматься», – сказал Мутко «Чемпионату».

    • Увеличение числа участников возможно, если сезон РПЛ не доиграют в связи с пандемией коронавируса.
    • Мутко восемь лет возглавлял Минспорт.
    • РПЛ планируют возобновить в июне.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:15
    Комментарии7
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      Рейтинг: +4262

      JTherry 40 минут назад

      "Расширяться нам рановато. Должна быть экономика, рост уровня жизни и так далее"
      ...за 20 лет у власти могли бы уже многое изменить и в экономике и в росте уровня жизни, а не только свой "уровень жизни" выводить на космический уровень... с такой экономикой и спорт пришел в упадок, а кто "руку" к этому приложил, кто все это "замутил"? а про капитализацию итогов чемпионата вообще лучше бы молчал: кому нужны были стадионы в городах, где и футбола никогда не было, где эксплуатация стадионов убыточна по определению?

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      Рейтинг: +2911

      Давид59 49 минут назад

      Терпеть не могу этого мутного типа, но должен признать его правоту

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      Рейтинг: +121

      Маленький > Давид59 13 минут назад

      Как с языка снял

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      Рейтинг: +852

      Cleaner 1 час назад

      Какое дело Мутко до спорта и до футбола. Все, что можно было с впорте развалить и испортить, он развалил и испортил. Недопуск на Олимпиаду это его и только его вина. Все допинговые скандалы - только его вина. Забился бы в щель и сидел там тихо. Так нет, опять рот открывает!

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      Рейтинг: -69

      Фанат Рубина 1 час назад

      не согласен во всех топ чемпионатах 18-20 команд, у нас 16 это идиотизм иметь в высшей лиге так мало команд..
      напримре еще в аргентине 24 команды в вышке где то и ниче живут и играют.. а у нас ой пздц на 2 команды будет больше все трагедия конец света..

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      Рейтинг: +5886

      Сильвербой 1 час назад

      Говорящая жопа изрыгнула... Это же вопрос по твою душу!. Так чего же вы, уважаемые политики, до этого ни хера не делали и сейчас ни хера не делаете, и, я уверен, дальше тоже ни хере не будете делать!!!

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      Рейтинг: +5746

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Даже ЭТУ голову могут посещать умные мысли ! )))

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