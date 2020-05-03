Мутко: «Расширение РПЛ – абсолютная глупость. Нам бы в 16 команд удержаться»

Бывший президент РФС Виталий Мутко призвал не увеличивать число участников РПЛ. Для этого нет экономической базы, считает функционер.

«Разговоры о расширении РПЛ до 18 команд — абсолютная глупость. Кем вы собрались расширять лигу? Это ненужные шараханья. В целом, я — за, 18 клубов — оптимальное количество, должно быть больше игр. Но для этого нужны экономические предпосылки.

Нам бы в 16 удержаться, ведь ничего не делается, только разговоры. Нет источников дохода, капитализировать чемпионат мира сильно не смогли, к тому же случилась пандемия. В этом вся проблема. Расширяться нам рановато. Должна быть экономика, рост уровня жизни и так далее. Это же огромный труд, нужно этим заниматься», – сказал Мутко «Чемпионату».