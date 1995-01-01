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    Экс-полузащитник ЦСКА Карвальо рассказал, как пропускал матч, чтобы не попасться на допинге

    Бывший полузащитник ЦСКА Даниэль Карвальо признался, что употреблял допинг во время выступлений за московский клуб.

    «Когда Россию дисквалифицировали из-за истории с допингом на Олимпиаде, я думал, что со мной могло случиться то же самое. В чемпионате России не было такого контроля за допингом, а в Кубке УЕФА был матч ЦСКА – «Лион» на стадионе «Динамо».

    Газзаев позвал меня в кабинет и сказал, что я не сыграю. Хотя я тогда должен был выходить в основе. Я спросил, почему такие перестановки. Газзаев объяснил мне, что пришло письмо из ФИФА: если я сыграю и попадусь на допинге, то буду дисквалифицирован.

    Меня попросили сказать, что я пропускаю матч из-за болей в спине. Я так и сделал. Если не ошибаюсь, в том матче Вагнер забил два мяча», – рассказал бразилец.

    • Скорее всего, речь идет о матче Кубка УЕФА ЦСКА – «Марсель» (1:2) в 2006 году.
    • Та встреча проходила на «Динамо», а Вагнер Лав отличился в ней голом.
    • Отсутствие Карвальо в заявке объяснялось травмой, но хавбек отыграл по 90 минут за четыре дня до этого поединка и через три дня после.

    Карвальо: «Гинер нас учил, как правильно курить сигару. Мне было неинтересно, и я просто брал пиво»

    Источник: «Чемпионат»

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