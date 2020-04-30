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  • Экс-полузащитник ЦСКА Карвальо рассказал, как пропускал матч, чтобы не попасться на допинге

Экс-полузащитник ЦСКА Карвальо рассказал, как пропускал матч, чтобы не попасться на допинге

30 апреля 2020, 07:37
12

Бывший полузащитник ЦСКА Даниэль Карвальо признался, что употреблял допинг во время выступлений за московский клуб.

«Когда Россию дисквалифицировали из-за истории с допингом на Олимпиаде, я думал, что со мной могло случиться то же самое. В чемпионате России не было такого контроля за допингом, а в Кубке УЕФА был матч ЦСКА – «Лион» на стадионе «Динамо».

Газзаев позвал меня в кабинет и сказал, что я не сыграю. Хотя я тогда должен был выходить в основе. Я спросил, почему такие перестановки. Газзаев объяснил мне, что пришло письмо из ФИФА: если я сыграю и попадусь на допинге, то буду дисквалифицирован.

Меня попросили сказать, что я пропускаю матч из-за болей в спине. Я так и сделал. Если не ошибаюсь, в том матче Вагнер забил два мяча», – рассказал бразилец.

  • Скорее всего, речь идет о матче Кубка УЕФА ЦСКА – «Марсель» (1:2) в 2006 году.
  • Та встреча проходила на «Динамо», а Вагнер Лав отличился в ней голом.
  • Отсутствие Карвальо в заявке объяснялось травмой, но хавбек отыграл по 90 минут за четыре дня до этого поединка и через три дня после.

Карвальо: «Гинер нас учил, как правильно курить сигару. Мне было неинтересно, и я просто брал пиво»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Карвальо Даниэл Газзаев Валерий
Комментарии (12)
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Соарес
1588222875
Вот где вся суть
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vladimir-7
1588227972
Кто-то так старается заполнить освободившееся от футбола окно на Бомбардире, что выдумал беседы с Корвальо, который забыл не только Е.Гинера и ПФК ЦСКА, но и Россию. Вообще-то он не наркоман и не курил, а вот спиртным увлекался, из-за чего, вероятно, и бросил футбол.
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морозз
1588228261
Весь спорт больших достижений построен на обмане и лжи! Чтобы чего то достичь в спорте... нужны новые препараты носящие название допинг! Кто хитрее в их использовании, тот и король на данный момент! Вспомним норвежскую сборную по лыжам, все поголовно астматики, ребёнок только начинает подавать надежды и тут же становится астматиком! И так в любом виде спорта!
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Граф2019
1588230210
вот что делает ковид животворящий! пошла волна критики и самобичевании...
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portero
1588233729
так кормили неправильно , засветились чуток?
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ufos73
1588238716
Что ж, Спартак передает свое прозвище бормотанщики коням, те потом могут его бомжам передать, когда газик уйдет и не кому прикрывать будет )))
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Hektor 84
1588238913
Всегда удивлялся как этот кабан бегает? А он оказывается на допинге сидел.
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general.lizyukov
1588250368
сам употреблял или цска заставлял?
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Danish Dynamite
1588260848
Если так - то урод Карвальо. Не потому что употреблял, а потому что рассказал. Горько стало. Горько и противно. Лучше бы я не читал это. Ассистентский хет-трик в финале КУЕФА... май-2005... мой 4 курс в питерской коммуналке на Типанова... как эта новость ошарашила меня - не передать
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