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    Карвальо: «Гинер нас учил, как правильно курить сигару. Мне было неинтересно, и я просто брал пиво»

    Бывший полузащитник ЦСКА Даниэль Карвальо рассказал об уроках владельца клуба Евгения Гинера. По словам бразильца, они были ему неинтересны.

    «Гинер давал нам уроки, как правильно курить сигару. Говорил, что не просто покупает, а исследует. Он обучал Дуду и Жо. Демонстрировал на страницах курс, как наслаждаться хорошей сигарой, как вином. Мне это никогда не было интересно. Я просто брал пиво «Балтику».

    Вообще, Валерий Газзаев и Гинер постоянно о нас заботились. Мне кажется, Марио Фернандес до сих пор чувствует такое тeплое отношение к себе», – приводит слова Карвальо «Чемпионат» со ссылкой на беседу игрока с журналистом Фабио Алейшо.

    • Карвальо играл в России с 2004 по 2010 год.
    • С ЦСКА он брал Кубок УЕФА.
    • Карвальо завершил карьеру в 2018 году.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:09
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +597

      фанат джигурды 1 час назад

      "Зачем мне эта сигара?- подумал Карвальо.

      Он знал, что можно покурить покруче.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +613

      кто там 2 часа назад

      Видимо курсы не окупились и Гинер прокурил и пропил деньги.
      Вот тогда была команда, а сейчас что? Марио, Акинфеев, да Влашич. Всё.

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