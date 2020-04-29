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  • Карвальо: «Гинер нас учил, как правильно курить сигару. Мне было неинтересно, и я просто брал пиво»

Карвальо: «Гинер нас учил, как правильно курить сигару. Мне было неинтересно, и я просто брал пиво»

29 апреля 2020, 19:09
5

Бывший полузащитник ЦСКА Даниэль Карвальо рассказал об уроках владельца клуба Евгения Гинера. По словам бразильца, они были ему неинтересны.

«Гинер давал нам уроки, как правильно курить сигару. Говорил, что не просто покупает, а исследует. Он обучал Дуду и Жо. Демонстрировал на страницах курс, как наслаждаться хорошей сигарой, как вином. Мне это никогда не было интересно. Я просто брал пиво «Балтику».

Вообще, Валерий Газзаев и Гинер постоянно о нас заботились. Мне кажется, Марио Фернандес до сих пор чувствует такое тeплое отношение к себе», – приводит слова Карвальо «Чемпионат» со ссылкой на беседу игрока с журналистом Фабио Алейшо.

  • Карвальо играл в России с 2004 по 2010 год.
  • С ЦСКА он брал Кубок УЕФА.
  • Карвальо завершил карьеру в 2018 году.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А ЦСКА Карвальо Даниэл Гинер Евгений
Комментарии (5)
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кто там
1588177359
Видимо курсы не окупились и Гинер прокурил и пропил деньги. Вот тогда была команда, а сейчас что? Марио, Акинфеев, да Влашич. Всё.
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фанат джигурды
1588181872
"Зачем мне эта сигара?- подумал Карвальо. Он знал, что можно покурить покруче.
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portero
1588233265
подождите пиво было не простое , а с допингом каким-то, сам же говорит про допинг....
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Hektor 84
1588237317
А травку в бульбуляторе не учил курить?
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