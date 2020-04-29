Карвальо: «Гинер нас учил, как правильно курить сигару. Мне было неинтересно, и я просто брал пиво»

Бывший полузащитник ЦСКА Даниэль Карвальо рассказал об уроках владельца клуба Евгения Гинера. По словам бразильца, они были ему неинтересны.

«Гинер давал нам уроки, как правильно курить сигару. Говорил, что не просто покупает, а исследует. Он обучал Дуду и Жо. Демонстрировал на страницах курс, как наслаждаться хорошей сигарой, как вином. Мне это никогда не было интересно. Я просто брал пиво «Балтику».

Вообще, Валерий Газзаев и Гинер постоянно о нас заботились. Мне кажется, Марио Фернандес до сих пор чувствует такое тeплое отношение к себе», – приводит слова Карвальо «Чемпионат» со ссылкой на беседу игрока с журналистом Фабио Алейшо.